Doliu în cinematografia mondială după ce cunoscutul actor american Thomas Jefferson Byrd a fost împuşcat mortal în Atlanta. Era cunoscut mai ales din fimele lui Spike Lee. Omul de film, cunoscut din mai multe filme regizate de Spike Lee, a fost împuşcat mortal în orașul Atlanta, pe stradă, potrivit poliţiei locale citate de Variety.

Actorul, împușcat mortal

Byrd, în vârstă de 70 de ani, a fost ucis sâmbătă noapte, însă imformația cu privire la deces a fost amânată. Poliţia a fost alertată cu privire la o persoană rănită. Medicii chemaţi la faţa locului l-au identificat şi au pronunţat decesul cauzat de mai multe răni în spate provocate de o armă de foc.

Departamentul de poliţie din Atlanta a transmis că investigaţia continuă, scrie News.ro. Byrd a jucat în mai multe filme ale lui Lee, între care „Clockers”, „Get on the Bus”, „Bamboozled”, „Chi-Raq”, „Red Hook Summer”, „Girl 6” şi „Da Sweet Blood of Jesus”.

El a jucat şi în „Brooklyn’s Finest” al lui Antoine Fuqua, în filmul biografic „Ray” şi în „Set It Off” al lui F. Gary Gray. Duminică, Lee a scris pe Instagram: „Sunt atât de trist să anunţ decesul tragic al fratelui nostru iubit Thomas Jefferson Byrd, noaptea trecută, în Atlanta, Georgia”.

Alt deces mare în weekend

Creatorul de modă japonez Kenzo Takada, în vârstă de 81 de ani, a decedat duminică din cauza COVID-19, a anunţat un purtător de cuvânt, relatează AFP, conform Agerpres.

Primul stilist japonez care s-a impus la Paris, unde şi-a făcut întreaga carieră şi a devenit faimos, „Kenzo Takada s-a stins din viaţă duminică, 4 octombrie 2020, la Spitalul american din Neuilly-sur-Seine din cauza afecţiunilor provocate de COVID-19”, a precizat purtătorul de cuvânt, potrivit unui comunicat de presă.

Născut în 1939, în Japonia, absolvent al Bunka Fashion College, cea mai prestigioasă școală de design din Tokyo, Kenzo Takada a ajuns în Paris la mijlocul anilor ’60, în plină eră Chanel și Dior. De la începutul anilor ’70, odată cu deschiderea primului său boutique în Paris, Jungle Jap, a devenit un pionier al modei ready-to-wear și unul dintre inițiatorii valului atât de popular acum de colaborări care aduc designul de lux în colecții mass-market.