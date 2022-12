S-a stins la 21 de ani! Fanii au fost șocați de moartea vedetei. Mesajul sfâșietor al părinților

Este vorba despre Megha Thakur, o tânără de doar 21 de ani, cu aproape un milion de urmăritori pe TikTok. Potrivit tragicului anunț făcut recent de părinții ei, Thakur și-a dat ultima suflare de Ziua Recunoștinței, pe 24 noiembrie.

„Cu inimile îndurerate anunțăm că lumina vieții noastre, fiica noastră bună, grijulie și frumoasă, Megha Thakur, s-a stins brusc și neașteptat la 24 noiembrie 2022, la primele ore ale dimineții.

Megha era o tânără încrezătoare și independentă. Ne va lipsi foarte mult. Își iubea fanii și ar fi vrut ca voi să știți de trecerea ei în neființă. În acest moment, vă rugăm să ne binecuvântați pentru Megha. Gândurile și rugăciunile voastre vor fi alături de ea în călătoria ei spre viitor”, este scris în postarea realizată pe Instagram de părinții ei.

Reacția fanilor nu a întârziat să apară

În urma tragicului anunț, mulți dintre urmăritorii ei au lăsat mesaje de condoleanțe în secțiunea de comentarii și au împărtășit modul în care Megha i-a emoționat prin conținutul ei.

Un utilizator a scris: „Cuvintele lui Megha nu vor fi uitate niciodată și vor rămâne mereu întipărite în inima mea și a multor altora”.

„Ne-a arătat tuturor cât de liber și de frumos este să fii tu însuți fără reproșuri. Sunt foarte tristă că ea nu mai este fizic aici. Dar ceea ce a reprezentat ea, încrederea pe care a emanat-o și pe care a insuflat-o publicului ei este o moștenire care va dăinui pentru totdeauna”, a scris altul.

„Crescând, nu am văzut niciodată oameni care arătau ca mine reprezentați într-un mod responsabilizant în mass-media occidentală. Când am făcut aceste fotografii și am făcut aceste ediții, m-am gândit să o canalizez pe micuța Megha; care nu își dorea nimic mai mult decât să fie reprezentarea de care avea atât de mult nevoie. Acum că sunt mai în vârstă, această dorință nu s-a schimbat”, a scris Megha Thakur într-o postare realizată pe Instagram în anul 2021.

Ea a adăugat că scopul ei este „să îi ajute pe oameni să creadă că pot fi persoana la care au visat întotdeauna să fie”.