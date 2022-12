Aproape nimeni nu mai stă pe Instagram, decât dacă vrea să urmărească postări sponsorizate sau o fotografie a unui prieten care a apărut, în sfârșit, după ce a fost postată cu câteva zile în urmă. Instagram nu mai e ce-a fost odată, scrie The Atlantic.

TikTok pe primul loc, urmată de Snapchat

„Relația generației Z cu Instagram se aseamănă mult cu relația milenialilor cu Facebook: este oarecum necesară. dar nu e ceva ce trebuie să fie acolo”, spune Casey Lewis, un consultant în cultură pentru tineret care scrie la buletinul ”After School”. Un sondaj Piper Sandler a constatat că, din 14.500 de adolescenți din 47 de state din SUA, doar 20% au numit Instagram platforma favorită de socializare. TikTok a fost pe primul loc, urmată de Snapchat.

„Cei care nu sunt influenceri folosesc Instagram doar pentru a-i urmări pe ceilalți care fac anunțuri importante”, explică Lee Tilghman, un fost influencer pe Instagram.

„Prietenii mei, care nu sunt influenceri, nu au mai nimic postat de vreo doi ani”, spune ea.

Așa cum se întâmplă mai mereu, prăbușirea Instagram a apărut destul de brusc. În 2014, aplicația atinsese 300 de milioane de utilizatori activi, lunar, depășind pentru prima dată Twitter. Funcția Instagram Stories a fost introdusă în august 2016 și a depășit-o pe cea originală – Snapchat – un an mai târziu.

Are o problemă existențială: ce se va întâmpla când tinerii nu vor mai fi tineri?

Deși Instagram are acum 2 miliarde de utilizatori lunari, se confruntă cu o problemă existențială: ce se va întâmpla când tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 și 29 de ani, care sunt, probabil, cei mai mari utilizatori ai aplicației, cel puțin în America, vor îmbătrâni sau vor pleca în altă parte? Anul trecut, The New York Times scria că Instagram era îngrijorată de atragerea și păstrarea noilor utilizatori tineri, care să-i susțină creșterea pe termen lung. TikTok este deja mult mai populară în rândul adolescenților americani. În plus, o serie de modificări ale algoritmului – și unele încercări discutabile de a copia funcții din alte aplicații – i-au dezamăgit pe mulți dintre utilizatorii care nu au abandonat aplicația.

„Make Instagram Instagram Again”

Mai mult, unii utilizatori s-au săturat să vadă cum aplicația se contorsionează în toate felurile pentru a imita TikTok, care a prioritizat videoclipurile și a recomandat postări, în locul fotografiilor de la prieteni. „Make Instagram Instagram Again”, a fost mesajul fotografului Tati Bruening, distribuit de Jenner pe Instagram Stories și apreciat de peste 2 milioane de utilizatori.

În cele din urmă, Instagram a renunțat la unele dintre modificările cele mai controversate. Dar s-ar putea să nu aibă câștig de cauză.

Documente interne obținute de The Wall Street Journal arată că utilizatorii Instagram petrec 17,6 milioane de ore pe zi uitându-se la Reels, imitația TikTok a Instagram, în comparație cu cele 197,8 milioane de ore petrecute zilnic urmărind TikTok. Documentele au mai dezvăluit că implicarea Reels a scăzut cu 13,6% în ultimele luni, majoritatea utilizatorilor generând „nicio implicare”.

Cu siguranță, sunt vremuri dificile pentru multe platforme social media. „Cel puțin din punct de vedere istoric, toate platformele social media devin, în cele din urmă, irelevante și depășite, dar sunt optimist că nu va fi întotdeauna așa”, a spus Lewis.

Transformarea este un lucru firesc pentru platformele sociale. Oamenii care fug de pe Instagram ar putea însemna nu neapărat sfârșitul aplicației, ci, mai degrabă, o reevaluare a relației oamenilor cu aceasta.