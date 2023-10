Doliu uriaș în fotbal! Soția lui Sir Alex Ferguson, Cathy, s-a stins din viață joi, la vârsta de 84 de ani.

Anunțul despre trecerea ei în neființă a fost făcut de către familia fostului mare antrenor de la Manchester United.

Familia a anunțat :„Suntem profund întristați să confirmăm trecerea în neființă a lui Lady Cathy Ferguson, în urma căreia au rămas soțul ei, trei fii, două surori, 12 nepoți și un strănepot”.

Vestea a fost primită cu multă durere și de către clubul Manchester United, care a transmis la rândul său sincere condoleanțe.

Clubul Manchester United a anunțat că „toți cei de la Manchester United îi transmit sincere condoleanțe lui Sir Alex Ferguson și familiei sale cu ocazia decesului lui Lady Cathy. Lady Cathy a fost o soție, o mamă, o soră, o bunică și o străbunică iubită și un turn de putere pentru Sir Alex de-a lungul carierei sale”.

Everyone at Manchester United sends our heartfelt condolences to Sir Alex Ferguson and his family on the passing of Lady Cathy.

Lady Cathy was a beloved wife, mother, sister, grandmother and great-grandmother, and a tower of strength for Sir Alex throughout his career.

— Manchester United (@ManUtd) October 6, 2023