Actrița canadiană Sharon Acker, care a jucat în „Star Trek” şi „The Young and the Restless” (Tânăr și Neliniștit) s-a stins din viață pe data de 16 martie, la vârsta de 86 de ani, informează The Hollywood Reporter.

Sharon Acker a fost una dintre cele mai cunoscute actrițe din anii ’60-’80

Sharon Acker s-a născut pe 2 aprilie 1935 la Toronto, Canada. S-a făcut remarcată în televiziune, apărând în mai multe seriale în anii ’60, ’70 şi ’80. Ultimul său rol a fost cel al Dr. Grace Sundell, în „The Young and the Restless”, în anul 1992, pentru patru episoade.

Actrița a jucat, de asemenea, în „The Mysteries of the West” în 1967 şi „Star Trek” în 1969, „Gunsmoke” în 1971, „Mission Impossible”, reboot-ul „Perry Mason”, „The Streets of San Francisco”. A apărut și în telenovelele „Executive Suite”, în anii ’70, şi „Texas”, în 1982.

În 1994, și-a încheiat cariera de actriță și s-a întors în Canada împreună cu cel de-al doilea soț, Peter Elkington, pentru a locui într-o cabană în Muskoka, Ontario și pentru a-și continua pasiunea pentru pictură și sculptură.

A murit actorul indian Innocent

Lumea artistică a mai suferit o pierdere recent. Unul dintre actorii veterani ai Bollywood-ului, Innocent, a murit zilele trecute, după ce fusese internat, în stare gravă, la începutul lunii martie. Innocent, în vârstă de 75 de ani, a fost infectat cu Covid de trei ori și a avut probleme respiratorii și insuficiență multiplă de organe, care au dus la insuficiență cardiacă”, a precizat spitalul într-un comunicat, relatează agenția de presă PTI preluată de ND TV.

Actorul se afla la terapie intensivă de mai multe zile, iar medicii au făcut tot posibilul pentru a-l ține în viață.

În 2012, Innocent fusese diagnosticat cu cancer. Trei ani mai târziu, el a anunțat că a învins boala și a povestit toată lupta sa cu cancerul în cartea intitulată „Râsete în secția de cancer”. Pinarayi Vijayan, unul dintre apropiații lui, a deplâns moartea actorului. „Innocent a captat inimile oamenilor cu stilul său unic de a juca și, ca personalitate publică, a atins viețile oamenilor, preluând problemele lor”, a spus Vijayan.

Un alt apropiat, Shashi Tharoor, a scris și el un mesaj în care deplânge moartea lui Innocent, spunând că era un actor genial, inventiv și talentat. ”Pe lângă faptul că era un actor foarte inventiv și talentat, era un om foarte bun. A fost o plăcere să interacționez cu el în toate ocaziile. RIP Shanti”, a scris el pe Twitter. Innocent a câștigat, în anul 2014, alegerile locale din circumscripția Chalakudy Lok Sabha, candidând ca independent susținut de Frontul Democrat de Stânga (LDF).