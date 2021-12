Tragedie în lumea artistică! O actriță celebră a murit la 91 de ani. Era o adevărată legendă pe Broadway

Actriţa de teatru şi film Sally Ann Howes s-a născută la Londra pe 20 iulie 1930. Mai apoi, aceasta a fost nominalizată în 1963 la premiile Tony pentru rolul din „Brigadoon”, producţie care a fost prezentată doar două săptămâni, notează hollywoodreporter.com

După aceeea, a jucat alături de Robert Alda şi Steve Lawrence în „What Makes Sammy Run?”, care a avut peste 500 de reprezentaţii între anii 1964-1965. Aceasta a murit în ziua 19 decembrie și a fost căsătorită de patru ori, cel mai recent cu Douglas Rae, potrivit sursei menționate.

A primit laude enorme pentru interpretarea dramatică din „A Hatful of Rain”

Anterior, aceasta a jucat în „Paint Your Wagon”, alături de tatăl ei, Bobby Howes, şi în comedia muzicală „Summer Song”, înainte de a primi laude pentru interpretarea dramatică din „A Hatful of Rain”. Amintim că printre actorii cu care a jucat s-au numărat Vivien Leigh, în „Anna Karenina” (1948), şi John Mills, în „The History of Mr. Polly” (1949).

Trebuie menționat că Sally Ann Howes a ajuns pe Broadway în februarie 1958, când a început să joace rolul Eliza Doolittle în „My Fair Lady”, producţia originală Lerner and Loewe, în care a înlocuit-o pe Julie Andrews, care a ales West End.

În „Chitty Chitty Bang Bang” (1968), adaptat de Roald Dahl după romanul din 1964 al lui Ian Fleming, actriţa a strălucit ca Truly, fiica aristocrată a unui magnat din industria confecţiilor.

Totodată, aceasta primit rolul fără să fie nevoie să dea probă, după ce Andrews a refuzat rolul, considerând că este foarte asemănător celor jucate în „The Sound of Music” şi „Mary Poppins”.

A debutat în film în anul 1943

De asemenea, regretată actriță a debutat în film în „Thursday’s Child” (1943), scris şi regizat de Rodney Ackland. Acestuia i-au urmat, printre altele, „The Halfway House” (1944), „Dead of Night” (1945), „The Life and Adventures of Nicholas Nickleby” (1947), „Anna Karenina” şi „My Sister and I” (1948).

Howes a jucat în mai multe seriale şi filme de televiziune, însă teatrul a fost mereu principalul său interes. Amintim că a revenit pe Broadway în 2000, cu rolul mătuşa Julia în drama muzicală „The Dead”, după James Joyce.