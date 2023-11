Doliu în Australia! Johnny Ruffo a pierdut lupta împotriva cancerului la creier

Doliu în Australia! Johnny Ruffo s-a stins din viață. A murit la doar 35 de ani, după ce a pierdut lupta împotriva cancerului la creier. S-a luptat până în ultimul moment. A fost diagnosticat în 2017. De șase ani de zile, urma „un tratament agresiv” împotriva bolii.

A devenit cunoscut în Australia în 2011. În acel an, talentul său l-a adus până în finala concursului „X Factor Australia”. În 2013, telespectatorii l-au putut revedea pe micile ecran. În acel an, a jucat în serialul australian „Home and Away”. El a participat și la emisiunea TV„Dancing With The Stars”.

Familia sa a făcut nefericitul anunț vineri, 10 noiembrie 2023, prin intermediul rețelelor sociale.

„Cu durere în suflet, astăzi a trebuit să ne luăm rămas bun de la iubitul nostru Johnny. Înconjurat de partenera sa Tahnee și de familie, Johnny a plecat liniștit, cu sprijinul unor asistente și medici incredibili. A fost un băiat foarte talentat, fermecător și uneori obraznic. Johnny era foarte hotărât și avea o voință puternică. A luptat până la capăt și a luptat cât a putut de mult. Un suflet atât de frumos, cu atât de multe de dăruit. Cu toții te iubim Johnny și ne vom aminti de tine pentru toată bucuria pe care ai adus-o în viețile noastre. Odihnește-te liniștit”, este mesajul postat pe contul oficial de Facebook al regretatului artist.

Mii de oameni și-au luat rămas bun de la Johnny Ruffo

În doar câteva ore, postarea respectivă a strâns peste zece mii de comentarii.

„Odihnește-te în pace, Johnny. Atât de trist să aud acest lucru. Dragoste pentru partenera sa. Dragoste și respect pentru toată familia sa. Îmi voi aminti mereu de tine.”

„Cea mai tristă zi pentru noi toți, dar mai ales pentru familia iubitoare a lui Johnny. Trimit de dragoste și condoleanțe.”

