Doi membri ai familiei Trump au avut relațiile nepotrivite cu Serviciile Secrete

Jurnalista de la Washington Post, Carol Leonnig, a scris o carte despre Serviciile Secrete americane. În cartea sa, numită ”Zero Fail: The Rise and Fall of the Secret Service”, vor fi menționate două momente în care membri ai familiei Trump s-au apropiat prea mult de cei care erau responsabili cu siguranța familiei.