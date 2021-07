Doi antreprenori au primit doar o mică parte din banii ceruți drept daune morale

Amintim că procurorul Cristian Ardelean le-a fabricat în anul 2013 soților Secară un dosar în care i-a acuzat că și-ar fi inscenat jaful de la firmă. Cauza respectivă a sfârșit în anul 2018 prin achitări definitive. Din acest motiv, soții Secară s-au adresate instanței, solicitând despăgubiri morale de peste 2,71 milioane euro pentru lupta care a durat 5 ani, conform informațiilor transmise de luju.ro

Mai apoi, la 27 februarie 2020, judecătoarea Teodora Carmen Balogh de la Tribunalul Bihor nu le-a încuviințat antreprenorilor niciun ban. Situația a devenit puțin mai bună peste un an, când judecătoarele Aurelia Lenuta Stan și Eugenia Mosincat de la Curtea de Apel Oradea le-au aprobat celor doi oameni de afaceri despăgubiri morale în cuantum de doar 17.000 de euro

Solicitările soților Secară

„Solicitam: 1. Obligarea paratului Statul Roman la plata sumei de 1.500.000 Euro pentru subsemnata Secara Nela si, respectiv la plata sumei de 1.000.000 Euro pentru subsemnatul Secara Coriolan, reprezentand daune morale, ca urmare a prejudiciului multiplu si complex ce ne-a fost cauzat prin declansarea fata de subsemnatii – in mod nejustificat si de o maniera abuziva – a unui proces penal ce s-a derulat timp de 5 ani si 5 luni, cu toate consecintele dezastruoase pe care acest demers abuziv l-a avut asupra sanatatii si vietii noastre, a imaginii noastre publice, precum si asupra tuturor drepturilor noastre civile.

2. Obligarea paratului Statul Roman la plata daunelor materiale in suma de 150.000 lei, reprezentand contravaloarea unei parti din cheltuielile ocazionate de procesul abuziv instrumentat impotriva noastra prin:

– onorarii avocati;

expertiza judiciara.

3. Obligarea paratului Statul Roman la plata daunelor materiale in suma de 2.560.578 Euro, reprezentand contravaloarea unei parti din prejudiciul cauzat firmei in care subsemnatii suntem asociati, respectiv S.C. ARTPEL GRUP SRL, a beneficiului nerealizat rezultand din pierderea terenului si a hotelului ridicat pe acesta in statiunea Baile Felix – Sanmartin, precum si a imobilului situat in Oradea, str. George Calinescu nr. 11, jud. Bihor”, au solicitat, printre altele, antreprenorii.

