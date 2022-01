Decizia fără precedent luată de Tribunalul București! DNA trebuie să plătească daune morale procurorului Liviu Tudose

Acum, Tribunalul București vine cu o decizie fără precedent în ceea ce privește procesul de care procurorul Liviu Tudose a avut parte. Potrivit Tribunalului București, Direcția Națională Anticorupție i-a încălcat dreptul la imagine, dreptul la un proces echitabil și dreptul la prezumția de nevinovăție procurorului Liviu Tudose, scrie Lumea Justiției, citând o decizie a Tribunalului București din data de 24 noiembrie 2021.

”Tribunalul, fata de aspectele evocate mai sus, constata ca inca inainte ca reclamantul sa fie audiat la respectiva unitate de parchet, inainte de a afla acuzatiile in integralitatea lor si de a se putea apara prin aceasta audiere, in spatiul public s-au dat ca certe retinerea si chiar arestarea lui cu precizarea ca acest lucru va surveni ca urmarea a comiterii infractiunilor relatate in comunicatul de presa nr. nr.336/VHI/3, prin referirea la ‘un magistrat’. Tribunalul retine ca fiind intemeiate argumentele reclamantului, in sensul ca informatiile care au ajuns in spatiul public induceau publicului nu doar ideea de vinovatie, dar si pe aceea a unei arestari sigure (chiar inainte de retinerea si de audierea obligatorie in acel moment, potrivit codului de procedura penala), stiut fiind faptul ca retinerea este o etapa premergatoare obligatorie arestarii si decizia privind o asemenea masura nu poate fi luata decat dupa audierea obligatorie a persoanei cercetate, prin aprecierea coroborata a probelor din dosar”, se arată în decizia Tribunalului București, potrivit sursei anterior citate.

DNA are de plată daune uriașe

Mai mult decât atât, Tribunalul București a decis la mijlocul lunii noiembrie anul trecut ca Direcția Națională Anticorupție să îi plătească procurorului Liviu Tudose daune morale în valoare de 25.000 de lei.

Această sumă reprezintă prejudiciul cauzat prin emiterea comunicatelor și a informațiilor privind dosarul ”fabricat” de procurorii Lucian Onea și Cerasela Raileanu de la DNA Ploiești.

Amintim că din cauza acestor comunicate, procurorul Liviu Tudose a fost trimis în judecată pentru infracțiune de luare de mită și pentru folosirea de informații nedestinate publicității.

”Pentru considerentele expuse, Tribunalul apreciaza ca suma de 25.000 lei este una proportionala si echitabila prejudiciului suferit de reclamant si in consecinta va admite in parte actiunea formulata de reclamant in contradictoriu cu parata DNA si va obliga parata la plata catre acesta a sumei de 25.000 lei cu titlu de daune morale reprezentand repararea prejudiciului cauzat , precum si a dobanzii legale de la data ramanerii definitive a prezentei hotarari (avand in vedere ca acesta este momentul la care creanta in bani devine certa, lichida si exigibila) si pana la momentul platii efective”, maia rată sursa anterior citată.