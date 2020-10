Șeful DNA, Crin Bologa, spune că există dosare în lucru la DNA privitoare la modul în care s-au cheltuit fondurile la Primăria Capitalei și la primăriile de sector. El a explicat că procurorii n-au dat drumul acestor dosare pentru a nu influența bătălia politică de la alegerile locale.

”Există dosare în care se cercetează gestionarea banului public, inclusiv la primăriile de Sector și la Primăria Capitalei. Având în vedere această perioadă a campaniei electorale și pre-electorale, noi nu am vrut să fim folosiți în această campanie electorală și de aceea am avut o comunicare publică mai redusă, dar nu și o activitate mai redusă. În permanență s-a lucrat. Am primit sesizări și de o parte și de alta a spectrului politic, dar noi am încercat, cu tact, să nu influențăm această luptă politică. Pot confirma că se fac cercetări și sunt dosare în lucru cu privire la fondurile cheltuite de primăriile de sector și Primăria Capitalei”, a declarat Crin Bologa, într-un interviu pentru Europa FM.

Procurorul-şef al DNA, Crin Bologa, a afirmat, joi, că procurorii anticorupţie au în lucru 64 de cazuri de corupţie în legătură cu achiziţionarea de materiale pe timpul pandemiei de coronavirus, adăugând că în această săptămână va fi trimis în instanţă unul dintre dosarele Unifarm.

Anunțul DNA

„În prezent, avem în instrumentare 64 de dosare legate de corupţie ale unor funcţionari publici implicaţi în combaterea pandemiei şi în achiziţionarea de materiale în pandemie. Cel mai înaintat dosar este dosarul Unifarm, unul dintre dosarele Unifarm. Discutând cu procurorii de caz, în această săptămână se pare că vor fi trimişi în judecată 5 – 6 inculpaţi şi cu rechizitoriu şi cu acordul de recunoaştere. (…) În această săptămână vor fi primele rezultate din punctul nostru de vedere al luptei împotriva corupţiei în această perioadă de pandemie”, a declarat Crin Bologa.

La finalul lunii iunie, Eugen Adrian Ionel, la acea dată directorul Unifarm, a fost pus sub control judiciar de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie într-un dosar în care era acuzat de luare de mită, abuz în serviciu cu obţinere de foloase necuvenite, complicitate la trafic de influenţă, instigare la fals intelectual şi folosirea funcţiei pentru favorizarea unor persoane.

Procurorii anticorupţie spuneau că Eugen Adrian Ionel ar fi pretins 760.000 euro unui intermediar ce reprezenta o societate comercială pentru ca Unifarm, companie de stat, să atribuie un contract de achiziţie a echipamentelor de protecţie împotriva infectării cu virusul SARS-CoV-2 – 250.000 de combinezoane şi 3 milioane de măşti chirurgicale.