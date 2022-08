Pentru a se detașa de probleme, artista a ales să plece în vacanță, în România. De acolo, cântăreața a postat mai multe poze pe rețelele de socializare pentru a își ține urmăritorii la curent cu ultimele detalii din viața sa.

„Fiecare an e diferit, fiecare an este altfel în felul său. Am simțit solidaritatea oamenilor care mi-au fost alături în toate momentele. Acum, în perioada asta de vară, e mai liniște. Lucrurile merg așa cum au pornit, dar sperăm că într-o manieră firească, așa cum e firesc să fie acum. Nu există vreo schimbare între timp. Am vrut să fiu fericită de ziua mea, să mă gândesc că totul e bine și să iau partea bună a lucrurilor.”, a spus Alina Sorescu într-o emisiune TV.

Alina Sorescu: Nu vreau să mă gândesc acum la regrete

Totodată, Alina Sorescu a spus că a învățat că este mai puternică decât credea inițial.

„Am învățat despre mine că sunt mai puternică decât credeam. Am observat că lucrul ăsta se simte. Simte toată lumea schimbarea asta la mine, o schimbare în sensul bun. Am mai multă încredere că ceea ce simt eu că e bine. Îmi doresc să fiu bine, evident, că nimeni nu își dorește să plângă. Nu cred că e cineva să își dorească asta. Sunt și momente, iată, din care trebuie să înveți. Nu vreau să mă gândesc acum la regrete, deocamdată simt că e un moment din care trebuie să învăț.”, a mai spus Alina Sorescu.

Alexandru Ciucu și Alina Sorescu divorţează

Alexandru Ciucu și Alina Sorescu și-au oficializat relația amoroasă în 2010. Aceștia au două fetițe, Elena Carolina și Ana Raisa, însă după ce au petrecut 12 ani sub același acoperiș, au decis să divorțeze.

Amintim faptul că zvonurile despre divorțul lor au apărut în spațiul public de un an, după ce Alexandru Ciucu a fost surprins cu o altă femeie, relatează Sky News.