Mariana Cosmici divorțează de soțul ei după opt ani de zile

Mariana Cosmici, cântăreața de muzică populară și manele, divorțează după opt de zile! Soțul ei, Daniel Alexandru Cosmici, a decis să pună punct relației lor după ce a aflat că are amant și că încerca să se rănească singură ca apoi să îl acuze că a agresat-o fizic. Ba mai mult, vedeta nu ar fi avut un comportament adecvat față de soțul ei și de cei doi copii ai lor.

Daniel Alexandru Cosmici a introdus vineri, 28 aprilie 2023, acțiunea de divorț la Judecătoria Sectorului 2 București și solicită custodia celor două fetițe și pensie alimentară.

„A văzut că nu mai sunt bani, ce a zis, gata, a găsit alt fraier. Nu are un leu, cântă pe 15 milioane. Eu am deschis procesul de divorț. A văzut că nu mai are nicio șansă. Eu am fost orb, sunt un om liniștit, la locul meu. Nu are cu ce să se lege de mine. Am fost un soț exemplar.

Ea a umblat cu șantaje emoționale, îmi iau copiii și plec. Fetițele sunt la mine acum. Avem adresa la mama mea. Daria are grădinița aici, antrenamente la gimnastică ritmică lângă casă. Am găsit mesaje de-ale ei în laptop pentru că avea parola salvată. O îndemnau altele să se dea cu capul de pereți și să cheme poliția că am bătut-o… Și să spună că i-am pus ceva în pahar. Că sunt alcoolic, dar eu nu beau. Nici cu băieții nu ieșeam.

Ea nici măcar o listă nu era în stare să facă, cu ce trebuia să cumpăr. Când i-am văzut mesajele pe laptopul meu, pentru că avea parola salvată, am aflat multe. Ea zicea că se duce la studio, o întrebam dacă a înregistrat ceva, dar era în altă parte. Era cu gândul în altă parte. L-a găsit pe ăla, Gabi Rusu îl cheamă, s-a mutat la el. E pericol public…Să ajungă să se dea cu capul de pereți să spună la poliție că am bătut-o. O palmă nu i-am dat. Am înregistrare, în care se aude cum ea dădea în mine”, a declarat Daniel Alexandru Cosmici într-un interviu acordat pentru CANCAN.

Mariana Cosmici și-a agresat fizic soacra

Bărbatul a dezvăluit, totodată, că a fost nevoit să apeleze la poliție pentru că soția sa a golit casa, împreună cu amantul ei, și a agresat-o fizic pe soacra ei.

„A furat tot din casă, a venit cu amantul. Au cărat cu duba. A luat până și medicamentele, aparatul de aerosoli, jucăriile copiilor, tot. Sâmbătă nu m-au lăsat să intru, am venit cu poliția, la 1:20 noaptea. Mi-a scos din haine, mi le aruncase pe scară, mi le-a pus apoi în pungi. Erau o mulțime de scule cumpărate de mine, a luat tot, televizoare, plasme, mie mi-a lăsat doar un televizor din bucătărie. Eu am stat la ușă până a venit poliția.

Au intrat peste maică-mea cu japca, au îmbrâncit-o. Mama se ocupă cu administrația blocului, i-a deschis pentru că credea că-i vreun vecin. A fost la IML. Ea când a văzut că mama e vânătă, s-a lovit și ea. Dar cât a fost poliția acolo, ea nu avea nicio vânătaie. Ea nu voia să plece fără copii. A plecat, a coborât cu poliția jos, a doua zi s-a dus și ea la IML. Ce a făcut? S-a lovit singură la ochi și la picior. Să spună că am bătut-o eu, apoi, că a lovit-o maică-mea. Nici nu știa ce să mai mintă. Tot ce spun, îmi asum”, a explicat el, potrivit sursei citate anterior.