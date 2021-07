Diminuarea risipei alimentare, o obligație legală care poate aduce și beneficii fiscale

Risipa alimentara reprezinta o preocupare din ce in ce mai mare la nivel global, fiind in atentia principalelor organizatii mondiale, dar si a autoritatilor nationale, care monitorizeaza fenomenul si cauta solutii pentru optimizarea consumului de alimente si accesul echitabil la hrana pentru tarile care se confrunta cu dificultati in aceasta privinta. Pandemia de COVID-19 a accentuat fenomenul, din cauza panicii care a indus un comportament irational in randul populatiei, respectiv constituirea de provizii exagerate care, in scurt timp, s-au transformat in deseuri alimentare. Camelia Malahov, Director Taxe Directe, Deloitte Romania, explica care sunt masurile pe care operatorii economici din domeniul alimentar sunt obligati sa le aplice pentru a reduce risipa alimentara, dar si care sunt beneficiile fiscale pe care le pot obtine in acest demers.