Comisia pentru validare a Senatului a solicitat, luni, Direcţiei de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti (DSPMB) să verifice şi să răspundă „cu celeritate” cu privire la adeverinţa medicală a Dianei Şoşoacă, senator ales pe listele AUR, prin care este exceptată de la purtarea măştii de protecţie, transmite Agerpres.

„Întrucât doamna Iovanovici – Şoşoacă Diana urmează să îşi desfăşoare activitatea ca senator ales în cadrul Comisiei pentru validare a Senatului din data de 21.12.2020, precum şi ulterior în cadrul comisiilor şi plenului Senatului care îşi desfăşoară activităţile inclusiv în spaţii publice închise, vă rugăm de a verifica îndeplinirea condiţiilor legale prevăzute de Ordinul nr. 874/81/2020 şi de a ne comunica dacă bolile medicale ataşate în adeverinţa medicală ataşată fac parte din categoria bolilor care afectează capacitatea de oxigenare, adeverinţa medicală ataşată a fost emisă cu respectarea competenţei legale stabilite prin Ordinul nr.874/81/2020 şi dacă titularul adeverinţei medicale ataşate este exceptat de la purtarea măştilor de protecţie în spaţiile publice închise.Vă rugăm să transmiteţi răspunsul dumneavoastră cu celeritate azi, 21.12.2020, în atenţia Comisiei de validare a Senatului”, precizează Comisia de validare a Senatului în adresa trimisă DSPMB.

Ciucă: Instituțiile statului trebuie să-și facă datoria

Premierul interimar Nicolae Ciucă a declarat, referindu-se la faptul că Diana Şoşoacă, senator ales pe listele AUR, a fost văzută fără mască luni, în plen, că „orice cetăţean al acestei ţări, indiferent de funcţia pe care o ocupă”, trebuie să respecte regulile sanitare stabilite de specialişti, iar instituţiile abilitate trebuie să facă o verificare.

„Orice cetăţean al acestei ţări, indiferent de funcţia pe care o ocupă, trebuie să respecte regulile stabilite de către specialişti şi au fost adoptate de către instituţiile statului, aprobate la nivel guvernamental. Ca atare, instituţiile statului trebuie să-şi facă datoria”, a precizat Ciucă, la Palatul Parlamentului.

El a fost întrebat dacă nu ar trebui o verificare mai atentă din partea autorităţilor, ţinând cont că Diana Şoşoacă a afirmat că are adeverinţă medicală, dar îi pune în pericol pe alţii prin faptul că a fost văzută fără mască în sala de plen.

„Cu certitudine, trebuie o verificare făcută de către instituţiile abilitate în acest sens. Instituţiile respective sunt în măsură să se autosesizeze”, a afirmat Ciucă.

Diana Şoşoacă nu a fost lăsată să intre fără mască la consultările cu Iohannis

Amintim că, săptămâna trecută, Diana Şoşoacă, membră a delegaţiei AUR la consultările convocate de preşedintele Klaus Iohannis în vederea desemnării unui candidat pentru funcţia de prim-ministru, a declarat că nu a purtat la discuţii mască de protecţie sanitară, pentru că este bolnavă şi exceptată de la această măsură, fapt pe care l-a probat cu o adeverinţă pe care a prezentat-o la intrarea în Administraţia Prezidenţială.

„Este o mare problemă, pentru că se încalcă drepturi şi libertăţi. Drepturi şi libertăţi ale unor oameni care efectiv sunt exceptaţi de la purtatul măştii. Şi, în condiţiile în care peste 85% din măşti sunt neconforme, este o mare problemă. (…) Noi am respectat protocolul, am respectat absolut toate legile, mi s-a spus că nu pot să intru fără mască şi am arătat adeverinţa. M-au rugat frumos să-mi pun măcar pe gură, am ţinut-o pe gură şi, la sfârşitul întâlnirii cu domnul Iohannis, înainte de a ne despărţi, mi-am dat jos masca”, a afirmat Şoşoacă, după întâlnirea de la Cotroceni.

