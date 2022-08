Informații de ultimă oră despre Diana Șoșoacă. Șeful ANAF, Lucian Heiuș, anunță că a început executarea silită a acesteia. El a subliniat faptul că Diana Șoșoacă are poprire pe toate conturile, deoarece nu și-a achitat obligațiile fiscale.

Astfel, la momentul actual, potrivit șefului ANAF, o treime din indemnizația de senator a Dianei Şoşoacă este oprită de Agenție în vederea stingerii datoriilor pe care aceasta le are faţă de stat. „Șoșoacă are de achitat obligații la bugetul de stat și are un comportament ca orice alt contribuabil rău platnic”, spune şeful ANAF, Lucian Heiuș.

Lucian Heiuș, despre datoriile Dianei Șoșoacă

Totodată, acesta a mai subliniat faptul că în loc să își achite datoriile față de statul român, senatoarea preferă să lanseze ”scenarii fanteziste că cineva are ceva cu ea”. În acest sens, șeful ANAF i-a reamintit acesteia că pentru a scăpa de poprirea de pe conturi trebuie să plătească datoriile față de stat.

„În loc să achite, inventează dușmani și lansează scenarii fanteziste că cineva are ceva cu ea. Eu am spus, din punct de vedere al ANAF, impozitele și taxele nu au culoare politică, așa că senatorul Șoșoacă trebuie să-și plătească toate aceste datorii.”, spune Heiuş.

Menționăm faptul că, potrivit declarațiilor făcute anterior de Diana Șoșoacă, senatoarea ar avea de plătit o datorie de circa 30.000 de euro. Pe de altă parte, ea susține că suma nu este altceva decât o” încercare a adversarilor săi politici” care are ca scop intimidarea.

Diana Șoșoacă, datorii de aproape 30.000 de euro

Diana Șoșoacă nu are însă de gând să lase lucrurile așa. Senatoarea declara că a depus deja peste 100 de pagini în instanță și a amintit și că a câștigat procesele pentru nepurtarea măștii, amintind de decizia CCR conform căreia amenzile din acea perioadă au fost neconstituționale.

Totodată, senatoarea mai precizat că acesta ar fi fost ”un ordin politic” și că se dorește ca ea să rămână fără casă, sau fără mașină doar pentru a nu mai vorbi.

„E vorba despre aproximativ 30.000 de euro. Am depus în instanță peste 100 de pagini. În afară de faptul că am câștigat procesele pentru nepurtarea măștii, există și o decizie a Curții Constituționale, care a declarat neconstituționale amenzile pentru mască. Eu nu cred în întâmplări. Știu că vor să mă lase fără casă, fără mașină, să îmi închidă gura. Am informații că este un ordin politic.”, declarase anterior senatoarea.