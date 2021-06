Moartea pilotului Adrian Cernea în acest weekend, la un concurs de off-road din judeţul Covasna, provoacă şi o nouă dispută pe scena politică.

Şoşoacă despre Arafat: Îi lipsește empatia, compasiunea, îi lipseşte sufletul

Senatoarea Diana Şoşoacă îl critică dur pe Raed Arafat în urma acestei tragedii şi spune că acesta are mâinile pline de sânge, însă nu este în stare să-şi dea demisia. “Avem numai morţi pe mâinile lui”, a spus aceasta, în timpul unei intervenţii la România TV.

“Îi lipsește empatia, compasiunea, îi lipseşte sufletul. Toate guvernările l-au susţinut pe domnul Arafat şi avem numai morţi pe mâinile lui. E inacceptabil că o astfel de persoană, că om nu poţi fi, să nu ai pic de inflexiune a vocii când vorbeşti de vieţi pierdute. Raed Arafat are salariu inclusiv de acest om care şi-a pierdut viaţa”, a răbufnit Diana Şoşoacă la adresa şefului DSU.

Dosar penal pentru ucidere din culpă

Între timp, a fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă în urma decesului lui Adrian Cernea. El se afla la un concurs, când maşina sa a fost surprinsă de viitură.

“Cu durere în suflet anunțăm faptul că pilotul de off road, fost campion național, Adrian Cernea, a decedat astăzi, în timpul unei etape naționale de off road, care are loc la Slănic Moldova.

Echipajul format din Adrian Cernea și copilotul Alex Tache urma să traverseze o vale, loc prin care mai multe echipaje deja trecuseră fără probleme moment în care au fost surprinși de o viitură. Mașina de concurs a fost luată de ape. Alex Tache a fost salvat în ultima clipă, însă Adrian Cernea a rămas blocat în mașina luată de ape, conform membrilor Comisiei Naționale de Off Road, prezenți la Slănic Moldova.

Concursul a fost întrerupt imediat și în încercarea de salvare a acestuia, s-a intervenit atât cu echipaje de off road, care erau prezente la fața locului, cât și cu echipaje ISU. Din păcate, trupul său a fost găsit fără suflare câteva sute de metri mai jos”, a transmis, sâmbătă, Federaţia Română de Automobilism Sportiv.

Ministrul de Interne: Nu pot să nu îmi exprim nedumerirea faţă de faptul că acest concurs nu a fost oprit de către organizatori

Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, spune că nu poate înţelege cum de nu a fost oprit concursul, în ciuda avertizărilor meteorologilor şi hidrologilor.

“Referitor la tragedia din Bacău, unde un autoturism care participa la un concurs de off road a fost surprins de o viitură pe râul Oituz şi pilotul a decedat, nu pot să nu îmi exprim nedumerirea faţă de faptul că acest concurs nu a fost oprit de către organizatori, deşi existau avertizări că situaţia hidrometeorologică este una severă”, a spus Bode, într-o videoconferinţă cu prefecţii.

În schimb, prefectul județului Bacău susţine că în dimineața zilei de sâmbătă, atunci când a fost organizată o ședință tehnică, echipajele au aflat despre avertizările de vreme rea, li s-a pus în vedere faptul că ar putea să existe pericole, însă toți și-au asumat să participe la concurs, relatează Digi24.

