În cadrul unei videoconferințe în emisiunea lui Victor Ciutacu de la România TV, Diana Șoșoacă a explicat informaţia apărută în aceeaşi zi, conform căreia ar fi anchetată de DIICOT pentru zădărnicirea combaterii bolilor.

Mai exact, senatoarea susține că nu există niciun dosar la DIICOT pe numele său, ci se fac cercetări in rem cu privire la un eveniment din luna septembrie, din comuna Răchiteni, unde autorităţile susţin că unui centru de vaccinare i-a fost blocată activitatea, iar senatoarea ar fi fost de faţă, aşa cum arată chiar imaginile filmate de ea.

Potrivit acesteia, plângerea a fost făcută de șeful DSP de acolo, însă în opinia sa, senatoarea spune că nu a a oprit pe nimeni de la vaccinare, ci doar a venit la ”chemarea oamenilor” care i-ar fi spus că sunt oblgați să se vaccineze.

„Este eronat ce se prezinta. La acest moment nu exiista dosar impotriva mea. Exista o plangere a domnului Cepoi, seful DSP. Este o ancheta in rem, daca exista fapta. Eu va spun ca fapta nu exista si nu am oprit pe nimeni de la vaccinare. Mai mult, am demonstrat ca nu exista niciun infectat in respectiva comuna. Eu am fost acolo, in jurisdictia mea si la chemarea oamenilor care mi-au spus ca sunt obligati sa se vaccineze.

Au fost foarte multi oameni acolo, am descoperit foarte multe lucruri, erau si copii de 9 ani adusi la vaccinare, desi in acel moment era interzisa vaccinarea copiilor sub 12 ani. Daca se considera ca exista fapta, vom fi chemati la declaratii”, a spus Diana Șoșoacă, la România Tv.

Diana Șoșoacă a depus plângere penală împotriva lui Arafat

Senatoarea a mai precizat că și ea a fost la DIICOT și a depus o plângere penală atât pe numele primarului respectiv, cât și pe numele lui Raed Arafat, Alexandru Rafila, dar și pe numele lui Florin Cîțu, pe care i-a acuzat de deturnare de fonduri, ”grup infractional, înaltă tradare, rele tratamente aplicate minorului si inca altele”.

Totodată, Diana Șoșoacă a mai adăugat că dacă va fi cheamată de cei de la DIICOT va merge pentru că știe foarte bine ce prevede legea.

DIICOT nu are competenta in ce ma priveste pe mine. De ce s-a transmis la DIICOT. Eu, pe 8 noiembrie am formulat o plangere pe numele primarului, domnului Cepoi, Raed Arafat, Citu, Rafila, pentru deturnare de fonduri si grup infractional, inalta tradare, rele tratamente aplicate minorului si inca altele. Iar pentru acest denunt, acest dosar se duce catre DIICOT.

Daca ma cheama, ma duc, de ce sa nu ma duc, Doamne fereste. Sunt un om al legii, sunt unul dintre cei mai buni avocati din tara. Exista dovezi impotriva lor. Acolo, in Rachiteni, a fost instaurat codul rosu, desi nu exista niciun infectat, niciun mort.

Toate magazinele si carciumile erau deschise, a dat domnul primar dispozitie sa le inchida cand a aflat ca sunt eu acolo. La centrul de vaccinare, la ora 9 nu era nimeni, i-au lasat pe oameni o ora si ceva fara sa-i bage in seama. Vaccinurile erau transportate cu masina personala a doamnei doctor, intr-o cutie de carton, desi pe prospectul inmanat chiar de dansa ca trebuie tinute in frigider pana la 4 grade Celsius.”, a declarat Diana Şoşoacă la România TV.