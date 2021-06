Se apropie Diana Șoșoacă de PSD? Răspunsul ar putea fi Da, dacă ne uităm la ce s-a întâmplat în acest weekend în oraşul Filiași din judeţul Dolj.

În această localitate urmează să aibă loc alegeri anticipate, iar senatoarea Diana Şoşoacă, fostă membră a AUR, a fost duminică alături de echipa de campanie a candidatului PSD Gheorghe Marin.

Gheorghe Marin este în prezent consilier local în Filiaşi şi este tatăl fostului primar din localitate, Costeluș Ilie Gheorghe. El se bucură de sprijin din partea liderilor de partid, inclusiv Marcel Ciolacu şi Lia Olguţa Vasilescu venind în Filiaşi pentru a-şi sprijini candidatul.

Cât despre Diana Șoșoacă, ea a mers prin satele aparținătoare orașului Filiași, alături de echipa de campanie a lui Gheorghe Marin, candidatul PSD pentru postul de primar.

“Mulțumim doamnei senator, Diana Iovanovici-Șoșoacă, pentru prezență și susținere! Noi, cetățenii din localitatea Răcarii de Sus, suntem alături de domnul Gheorghe Marin și echipa PSD. Domnul Gheorghe Marin are soluții durabile și răspunsuri credibile la greutățile vieții de fiecare zi, la nevoile și așteptările noastre. Împreună pentru dezvoltarea orașului Filiași și a satelor aparținătoare!”, a scris pe Facebook consilierul local PSD Ionuț-Răzvan Enache, alături de mai multe fotografii în care senatoarea ex-AUR apare alături de membrii PSD.

Contactată de jurnaliştii de la G4Media.ro şi întrebată dacă se pregăteşte să adere la PSD, Diana Şoşoacă a răspuns: “Nici vorbă!”

Senatoarea a explicat că se afla în Filiaşi la un eveniment de familie şi că îl cunoaşte pe fostul primar, astfel că a decis să dea o mână de ajutor campaniei tatălui acestuia, actualul candidat PSD Gheorghe Marin.

“Eram in trecere prin Filiași, unde am petrecut un eveniment de familie și, cunoscând injustețea la care a fost supus fostul primar, Costeluș Gheorghe (amic de-al meu, dealtfel) am hotărât să îl ajut să o depășească aducând în locul său la primărie pe dl Marin Gheorghe, însuși tatăl lui Costeluș.

În această acțiune a mea nu am ținut cont de o culoare politică anume, ci am încercat să repar această injustețe, lucru normal având în vedere ca la bază sunt un om al justiției.

Din punct de vedere politic – dacă i se pare cuiva a fi un gest deplasat (…) – vă aduc aminte că lucrez la inființarea unui nou partid și de aceea am nevoie de aliați mulți, harnici și puternici în toate regiunile țării, și, așa cum o parte dintre ei nu au făcut niciodată politică, alții se află, poate, înrolați (astăzi) în alte partide. Oricum, înainte de toate, ceea ce am făcut duminică, a fost un simplu gest prietenesc”, a explicat Diana Şoşoacă.