Dezvăluirile continuă despre Ioniță de la Clejani. Cum ar fi murit, de fapt, fiul acestuia

Ramona Manole a venit cu noi informații despre fratele ei vitreg, care a murit la o vârstă fragedă. Aceasta a declarat la Antena Stars să informația este reală și că locuitorii din Clejani știu faptul ca tatăl ei a mai avut un fiu.

Mai mult decât atât, aceasta a spus că este dispusă să facă toate investigațiile necesare pentru a arăta că declarațiile ei sunt adevărate și că informația nu este doar un zvon.

”Este un adevăr, n-are de ce să fie un șoc. Așa este, așa am auzit, și dacă va fi nevoie voi descoperi. Fiind acolo din localitate cu toții, vă dați seama că secretele nu ai cum să le știi. Este un adevăr pur, adică nu este zvon. Există și probe în acest sens, există acea doamnă. Cu ani în urmă am fost la mormântul acestui copil, lucru care pe mine mă doare. Mama băiatului trăiește. Ascunsă am fost și eu timp de 30 de ani”, a povestit Ramona Manole în exclusivitate, la Antena Stars.