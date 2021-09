Lovitură cruntă pentru Florin Cîțu. Jurnaliștii de la luju.ro, au dezvăluit că parintii premierului Florin Citu au fost denuntati la DNA, în trecut. Prima dată s-a întâmplat pentru modul in care au intrat în posesia a 75 ha de padure in statiunea montana Voineasa. DNA Pitesti a declinat dosarul la PT Valcea, ca sa-i cerceteze pe parintii lui Citu pentru inselaciune calificata, iar parchetul a dat NUP dupa 2 ani.

Un alt dosar, in care sotii Citu fusesera acuzati de complicitate la abuz in serviciu, a fost inchis de DNA Pitesti pe „fapta nu exista” dupa 4 ani.

Sursa citată a arătat că părinții premierului au fost denuntati de doua ori la Directia Nationala Anticoruptie pentru felul in care au intrat in posesia a 75 de hectare de padure in statiunea montana Voineasa (judetul Valcea), insa, de ambele dati, dosarul a fost inchis.

In primul caz, DNA Pitesti a declinat cauza la Parchetul de pe langa Tribunalul Valcea. Instanța a inchis însă cauza dupa doi ani, prin solutie de neincepere a urmaririi penale. Sotii Vasile si Elena Citu erau acuzati de inselaciune calificata.

Ce s-a întâmplat cu dosarele în care erau acuzați părinții lui Cîțu

In al doilea caz, parintii lui Florin Citu s-au ales cu sesizare la parchetul anticoruptie pentru complicitate la abuz in serviciu. De data aceasta, DNA Pitesti s-a ocupat ea insasi de speta, clasand-o dupa patru ani.

Potrivit sursei menționate, dezvaluirile au fost publicate luni, 13 septembrie 2021, de catre fostul senator Valer Marian in Cotidianul.ro.

„Premierul Citu este si un profitor al perioadei postcomuniste, avand in vedere modul in care a dobandit 75 de hectare de padure in statiunea montana Voineasa din judetul Valcea. (…) In calitate de senator, ministru de Finante si prim-ministru, Florin Vasile Citu a consemnat in declaratiile sale de avere ca detine in proprietate, impreuna cu fratele sau George Citu, in cota de 1/2 fiecare, o suprafata de 75 de hectare de padure in comuna Voineasa din judetul Valcea. Actualul premier a mentionat ca a dobandit aceasta padure in 2013, prin donatie de la parintii sai Vasile si Elena Citu”, arată autorul articolului.

Sursa foto: INQUAM Photos, George Călin