Dezvăluiri incredibile despre momentele grele prin care a trecut Mirela Vaida

Simona Gherghe a povestit momentele grele prin care a trecut atunci când se afla în locul Mirelei Vaida, drept prezentatoare la Acces Direct. Potrivit celor spuse, și ea a fost atacată de telespectatori furioși care au făcut-o să se teamă pentru viața ei.

Totuși, momentele respective nu au fost live, așa cum s-a întâmplat în cazul Mirelei Vaida. Din acest motiv, nu au fost atât de televizate.

Explicația oferită de Simona Gherghe

Simona Gherghe a declarat că nu i se pare corect faptul că „o mulțime de oameni au spus că a fost o regie.”

„Mi se pare un pic ciudat, am văzut o mulțime de oameni care au spus că a fost o regie. Mi s-a părut nedrept, nu ai cum să faci așa ceva. Este o emisiune care stârnește tot felul de controverse și atrage niște de oameni care pot să aibă astfel de probleme. Am avut multe astfel de incidente, dar, din fericire pentru mine, nu au fost live. Așa că le-am gestionat altfel. Mi-a fost frică pentru viața mea în perioada aceea”, a povestit Simona Gherghe în cadrul unei emisiuni TV.

Mirela Vaida nu este singura amenințată de la Acces Direct

Anterior, asistenta TV Cosmina Adam a scos la iveală faptul că și ea a trăit un incident neplăcut. Aceasta a spus că cineva i-a trimis un mesaj pe telefonul mobil în care scria că dacă nu poartă rochie în emisiune, va fi prinsă și arsă pe față cu acid. Asistenta TV a depus plângere la poliție.

„Acum ceva timp, o lună, cam așa, am primit un mesaj pe telefon meu înainte de emisiune. (…) Mi-a spus: ”Dacă nu te îmbraci într-o rochiță, când vei termina emisiunea, te voi prinde și te voi arde cu acid sulfuric pe față”. Primul lucru a fost să mă duc la poliție, să depun plângere. Asta am făcut. Le-am spus și colegilor mei. Am încercat să sunăm acea persoană și avea telefonul închis. (…) Când vezi ce i s-a întâmplat Mirelei și că s-a întors atacatoarea, normal că te gândești …. E o panică generală”, a povestit Cosmina Adam la Antena Stars.