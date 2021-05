Mirela Vaida nu este singura amenințată de la Acces Direct! Ce i s-a întâmplat asistentei TV

Săptămâna aceasta, atacatoarea Mirelei Vaida s-a întors din nou în curtea clădirii unde se filmează emisiunea ”Acces Direct”. După această întâmplare, asistenta TV Cosmina Adam a scos la iveală faptul că și ea a trăit un incident neplăcut în urmă cu o lună.

Aceasta a spus că cineva i-a trimis un mesaj pe telefonul mobil în care scria că dacă nu poartă rochie în emisiune, va fi prinsă și arsă pe față cu acid. Asistenta TV a depus plângere la poliție.

„Acum ceva timp, o lună, cam așa, am primit un mesaj pe telefon meu înainte de emisiune. (…) Mi-a spus: ”Dacă nu te îmbraci într-o rochiță, când vei termina emisiunea, te voi prinde și te voi arde cu acid sulfuric pe față”. Primul lucru a fost să mă duc la poliție, să depun plângere. Asta am făcut. Le-am spus și colegilor mei. Am încercat să sunăm acea persoană și avea telefonul închis. (…) Când vezi ce i s-a întâmplat Mirelei și că s-a întors atacatoarea, normal că te gândești …. E o panică generală”, a povestit Cosmina Adam la Antena Stars.