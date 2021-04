Mirela Vaida este una dintre cele mai apreciate vedete TV din România și una dintre cele mai longegive apariții la televizor din piața autohtonă, câștigă o sumă importantă de bani la Antena 1, acolo unde prezintă atât Acces Direct, cât și participă la show-ul Te cunosc de undeva.

Salariu imens, însă mai mic decât al Simonei Vaida

Conform informațiilor intrat în posesia Fanatik, norariul moderatoarei este unul pe măsură pentru cele două colaborări. Astfel, se pare că prezentatoarea încasează, lunar, suma de 5.000 de euro pentru emisiunea Acces Direct. Totuși, suma pare să fie doar jumătate din salariul pe care îl avea Simona Gherghe, în cadrul aceluiași proiect de televiziune.

În același timp, Mirela Vaida mai încasează o sumă impresionantă și din emisiunea l Te cunosc de undeva. Se pare că moderatoarea s-a înțeles la suma de 15.000 de euro, iar filmările durează 3 luni. Practic, în fiecare din cele 3 luni, Mirela Vaida va încasa încă 5.000 de euro pe lună, sau undeva la 1.250 de euro pe lună. Practic, suma încasată de Mirela Vaida de la Antena 1 lunar este undeva la 6.250 de eur0.

“La ‘Acces direct’ câștigă puțin, comparativ cu Simona Gherghe care lua 10.000 de euro lunar. Când a primit propunerea pentru TCDU (n.r.- Te cunosc de undeva), Mirela a fost tare încântată. A venit fix într-un moment în care alte activități profesionale erau blocate. A cerut 15.000 de euro ca să semneze, dar cred că accepta și mai puțin, atât de mult i-a plăcut proiectul”, au povestit o serie de surse pentru fanatik.ro.

Mirela Vaida, în mijlocul unui incident teribil

Mirela Vaida a trecut prin clipe teribile săptămâna trecută, atunci când a fost atacată în direct cu o piatră, chiar în propria emisiune, Acces Direct, atunci când o femeie a intrat dezbăracată în platou și a făcut scandal. Totuși, vedeta a depus plângere la poliţie, însă atacatoarea o ameninţă în continuare cu moartea. Totuşi, vedeta a avut și momente de bucurie, după ce a reuşit să câştige sezonul 8 al emisiunii Te cunosc de undeva de la Antena 1 după o interpretare fabuloasă a unei piese inedite.

În cadrul emisiunii Te cunosc de undeva, Mirela Vaida a făcut o dezvăluire incredibilă. Prezentatoarea de la Acces Direct a vorbit despre unul dintre cele mai importante momente din viaţa ei.

Cum a fost cerută în căsătorie

Mirela Vaida a vorbit recent și despre momentul în care a fost cerută în căsătorie, dar şi cum a decurs acesta. Totul s-a întâmplat în centrul Bucureştiului, în timp record. Şi nunta a fost plănuită la fel de repede, în 40 de minute.

„Eu am fost cerută la semafor, în mașină, că stăteam 40 de minute la semafor, la Unirii, în București. În 40 de minute am făcut și lista de invitați, am și stabilit tot. La Unirii, la fântâni. E de bun augur”, a explicat Mirela Vaida la Antena 1.