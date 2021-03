Mirela Vaida de la Antena 1 a trecut prin clipe cumplite în ultimele zile. A fost atacată cu o piatră chiar în propria emisiune, Acces Direct.

Mirela Vaida face dezvăluirea momentului

Vedeta de la Acces Direct a avut parte de zile de coşmar. În urmă cu ceva mai mult de o săptămână, Vaida a fost atacată chiar şa începutul emisiunii. A depus plângere la poliţie, dar atacatoarea o ameninţă în continuare cu moartea.

Totuşi, au fost şi momente frumoase în viaţa vedetei. Mirela Vaida a reuşit o performanţă fabuloasă. A reuşit să câştige sezonul 8 al emisiunii Te cunosc de undeva de la Antena 1 după o interpretare fabuloasă a unei piese senzaţionale.

În cadrul emisiunii Te cunosc de undeva, Mirela Vaida a făcut o dezvăluire incredibilă. Prezentatoarea de la Acces Direct a vorbit despre unul dintre cele mai importante momente din viaţa ei.

Mirela Vaida a vorbit despre momentul în care a fost cerută în căsătorie, dar şi cum a decurs acesta. Totul s-a întâmplat în centrul Bucureştiului, în timp record. Şi nunta a fost plănuită la fel de repede, în 40 de minute.

„Eu am fost cerută la semafor, în mașină, că stăteam 40 de minute la semafor, la Unirii, în București. În 40 de minute am făcut și lista de invitați, am și stabilit tot. La Unirii, la fântâni. E de bun augur”, a explicat Mirela Vaida la Antena 1.