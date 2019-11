Atacatorul avea 28 de ani. El a fost impuscat si ucis de politisti, dupa ce a fost dezarmat de mai multi trecatori curajosi.

Ceea ce este greu de acceptat pentru societatea britanica este faptul ca Usman Khan ar fi trebuit sa fie in puscarie acum, el fiind condamnat in urma cu sapte ani pentru terorism. Condamnarea pe care a primit-o in 2012 a fost de 16 ani, Khan fiind gasit vinovat atunci pentru ca a aderat la un grup terorist care a vrut sa comita un atentat la Bursa din Londra.

„El a fost eliberat conditionat din inchisoare in decembrie anul trecut, principala directia a anchetei este sa descopere cum de a ajuns sa organizeze acest atac acum”, a declarat pentru BBC, ofiterul de politie Neil Basu.

Potrivit jurnalistilor de la The Times, Khan a fost eliberat dupa ce a fost de acord sa poarte la mana o bratara elecrtronica de supraveghere. Astfel activitatea lui era supravegheata de politie.

Atacul a inceput vineri la ora 2 dupa-amaiza in cladirea Fishmongers’ Hall, situata in partea de nord a Podului Londrei, unde era organizata o conferinta sustinuta de Universitatea Cambridge pentru reabilitarea condamnatilor. La evenimnet erau prezenti studenti si fosti detinuti. Potrivit politiei, Usman Khan i-a atacat pe participantii la conferinta ca dupa aceea sa fuga pe Podul Londrei unde a injunghiat mai multi trecatori.

