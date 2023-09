Lia Olguța Vasilescu, primarul municipiului Craiova, a depus o cerere de despăgubiri în valoare de 27.000 de euro. Decizia vine în urma reținerii sale în dosarul DNA, în care a fost ulterior achitată.

Cererea de despăgubiri include atât daune materiale pentru cheltuielile de judecată, cât și daune morale. Edilul susține că denunțătorul Petru Becheru a avut ca scop denigrarea și afectarea imaginii sale.

Inițial, Olguța Vasilescu a fost acuzată că a solicitat anumite sume de bani de la oameni de afaceri care aveau contracte cu primăria. Sumele ar fi fost cerute în schimbul sponsorizărilor pentru o asociație non-profit destinată reabilitării fațadelor blocurilor din centrul Craiovei. De asemenea, ea a fost acuzată că s-ar fi folosit de influența sa pentru a obține finanțare pentru campania electorală din 2012.

Cu toate acestea, ulterior, dosarul în care Lia Olguța Vasilescu era implicată s-a clasat, iar edilul a fost achitat de acuzațiile care i-au fost aduse.

Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, a fost achitată definitiv în dosarul care o viza, după 7 ani de procese. Mai multe instanțe au decis că nu a comis nicio infracțiune și i s-a încălcat dreptul la apărare.

DNA a clasat dosarul acum doi ani, însă unul dintre denunțători a atacat în instanță această decizie, iar dosarul s-a închis definitiv acum două săptămâni.

„Dosarul a trecut prin 8 instanțe care au spus că mi s-a încălcat dreptul la apărare. Nu au văzut nicio infracțiune. DNA a clasat dosarul acum doi ani. Ulterior, unul dintre denunțători a vrut să meargă până la capăt, a atacat în instanță clasarea, iar dosarul s-a închis acum două săptămâni.

Cred că am fost primul inculpat care a avut curajul să se apere public. De altfel, s-a încercat arestarea mea pentru că prezentam probe din dosar. Eu nu am putut să văd rechizitoriul, nu am avut dreptul la apărare. Când am văzut dosarul și acuzațiile, am vrut să arăt denunțurile”, a spus Olguța Vasilescu.