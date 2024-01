Soprana Angela Gheorghiu primește un tribut substanțial în paginile prestigioasei publicații The Guardian, cu ocazia spectacolelor sale iminente în „La Bohème” la Royal Opera House. Într-un interviu captivant cu Stuart Jeffries, artista dezvăluie gândurile și aspirațiile din spatele carierei sale remarcabile.

Gheorghiu revine la Londra, orașul său iubit, pentru a interpreta rolul Mimi în „La Bohème” de Puccini. Apreciind că a cântat această operă de sute de ori de la debutul său profesional în 1990 la Opera Națională Română, artista promovează și un album de cântece de Puccini, intitulat „A Te”.

În interviu, ea subliniază că vocea ei rămâne la fel de proaspătă ca întotdeauna, motiv pentru care a considerat înregistrarea unui astfel de album ca fiind esențială.

Stuart Jeffries, autorul interviului, o descrie pe Gheorghiu ca pe o contrapondere necesară în lumea operei și o personalitate cu carismă, voce și frumusețe aparte. În răspuns, artista subliniază că opera înseamnă să atingi sufletul celuilalt și că rolul său este să interpreteze, adăugând că ceea ce face ea este cel mai important.

Cu o carieră impresionantă, Gheorghiu a impresionat încă de la începuturile sale, fiind remarcată de marele dirijor Sir Georg Solti pentru calitățile sale muzicale și expresivitate. Artista menționează și momentul din 2009, la Washington, când a primit un premiu din partea președintelui Obama alături de nume celebre precum De Niro și Bruce Springsteen.

În interviu, Angela Gheorghiu vorbește și despre sacrificiile făcute în carieră, despre alegerile dintre carieră și copii.

„Trebuia să aleg să fac o carieră sau să am copii. Şi am spus că nu o voi face niciodată, pentru că nimeni nu te poate asigura că a avea copii nu îţi va schimba corpul. Când eşti însărcinată se întâmplă ceva cu corpul. Aşa că am fost foarte precaută”, a spus aceasta.