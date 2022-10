Pasiunea pe care a are Bănel Nicoliță pentru fotbal l-ar fi adus în în prag de divorț! Acesta s-a despărțit de soția sa la scurt timp după ce el a început să finanțeze echipa de fotbal CS Făurei.

Bănel Nicoliță a deschis o școala de fotbal și a fost extrem de încântat că va putea să formeze noi generații de fotbaliști. Însă, acest eveniment l-a rupt din familie, întrucât fotbalistul a renunțat atunci la tot, chiar și la familie, pentru a-și îndeplini visul.

Nicoliță: Am renunțat la banii mei și la cariera mea de fotbalist!

Recent, în cadrul unui interviu, fostul fotbalist de la Steaua a relatat că regretă că și-a pus fetițele și soția pe locul doi, deoarece eforturile făcute nu au meritat alegerea.

„Da! Oamenii pot recunoaște, ei știu ce am făcut eu pentru acel oraș. În primul rând am renunțat la familia mea frumoasă, la copiii mei. Am renunțat la banii mei și la cariera mea de fotbalist! Pentru ce? Pentru mine nu mai există acel oraș, din toate punctele de vedere. Nu mai vreau să mai aud de nimic, nici de primar, nici de toată lumea. Au fost niște decizii proaste atunci. A fost o greșeală, e unul dintre regretele mele!”, a spus Bănel Nicoliță, potrivit Ciao.

Bănel Nicoliță a trăit un moment de glorie în cariera sa de fotbalist și din viața sa în general, pe care l-a avut în prim-plan pe Traian Băsescu, pe vremea când acesta era Președintele României. Fostul președinte a fost foarte apropiat de FCSB și Rapid în primăvara anului 2006.

Traian Băsescu, despre Bănel Nicoliță: Unde e ăla micuțu’, brunețel?

Traian Băsescu obișnuia să vină la fiecare meci jucat de cele două echipe bucureștene, în acea perioadă. Iar cu ocazia marilor victorii obținute de cele două echipe românești, fotbaliștii aveau ocazia de a sta la masă cu președintele României. La o astfel de întrunire, Bănel Nicoliță a avut onoarea de a fi vizat în mod special de Traian Băsescu. Fotbalistul a povestit cum a avut loc episodul și a dezvăluit că a fost extrem de încântat la acel moment.

Nu îmi venea să cred că pot să fiu acolo cu ei, la aceeași masă. A întrebat de mine ‘Unde e ăla micuțu’, brunețel?’. Am murit (n.red. ironic)”, a povestit Bănel Nicoliță la emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai” de la Kanal D.