Este dezvăluirea momentului despre fostul şef al PSD, Liviu Dragnea! Acesta trăieşte un adevărat coşmar în spatele gratiilor. Un apropiat al lui Dragnea s-a decis să rupă tăcerea şi vine cu amănunte incredibile despre acesta.

Dragnea trăieşte un adevărat coşmar

Fostul şef al PSD, Liviu Dragnea, trăieşte un adevărat coşmar. Ex preşedintele social democrat are mari probleme în spatele gratiilor. Cel puţin asta susţine fostul secretar general al PSD, Codrin Ștefănescu.

Ultimul ar fi fost în vizită la fostul lider al PSD, Liviu Dragnea, în puşcărie. Ştefănescu susţine că lui Liviu Dragnea i se încalcă drepturile în pușcărie, iar aşa zisul sistem vrea să-l ”extermine, să-l umilească”.

Codrin Ştefănescu, dezvăluiri din puşcărie

Codrin Ştefănescu face dezvăluiri incredibile din puşcărie. Mai mult, acesta şochează şi spune că PSD nu mai există.

”PSD parcā s-a prăpădit! Nu țipā, nu ia poziție, nu existā! Adevăratul PSD e deținut politic la Rahova.

Unde i se incalcā toate drepturile conferite unui român aflat intr-o astfel de situație! Toate! Astāzi am fost sā-l vād pe Liviu Dragnea!

Și am aflat cā i se refuzā in continuare dreptul la muncā, cu toate deciziile judecătorești cu tot. Pentru cā fiecare zi de muncā inseamnā un plus pentru eliberarea sa. Iar Sistemul nu dorește asta! Vor sā-l ținā acolo, sā-l umileascā, sā-l extermine!

Și indiferent de lașitatea colegilor mei, eu voi continua sā-l vizitez și sa-i transmit gândurile voastre!”, scrie Codrin Ștefănescu pe o reţea de socializare.

Dragnea, condamnat în 2019

Liviu Dragnea a fost condamnat definitiv la puşcărie cu executare în mai 2019 după ce a fost găsit vinovat în dosarul angajărilor fictive de la DGASPC Teleorman. Dragnea a primit 2,6 ani de închisoare cu executare.

