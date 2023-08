Sebastian Dobrincu s-a făcut cunoscut publicului larg după ce a ocupat scaunul de investitor în cadrul emisiunii „Imperiul Leilor” de la Pro TV. Acesta a decis însă să nu participe la noul sezon pentru a se concentra pe proiectele pe care le are în lucru.

Tânărul de numai 24 de ani are o avere la care unii doar visează. Însă în ciuda aparențelor, a trebuit să muncească foarte mult pentru succesul său. A făcut primii pași în lumea software-ului când avea doar 11 ani, iar la 17 s-a mutat în SUA pentru a face programare la un alt nivel. Acum, fostul faimos se la Survivor România se poate lăuda cu un portofoliu larg de clienți, printre care Selena Gomez, Tumblr, Hulu, Universal Music sau Shake Shack.

Sebastian Dobrincu se teme să nu își piardă averea

Sebastian Dobrincu a spus că deși are suficienți bani cât să trăiască o viață întreagă, nu cheltuie fără motiv. Acesta a mărturisit că dintr-un motiv pe care nu îl știe, se teme să nu piardă banii pe care i-a câștigat până acum.

„Cred că e o traumă de-a mea interioară, acolo, nu știu de la ce se trage, dar mereu am teama asta că aș pierde ceea ce am. Și uneori mă întreb dacă nu sunt zgârcit, poate că fac treaba asta, că sunt prea strâns la pungă.

Am în spatele minții acolo undeva gândul că aș pierde tot, poate pentru că nici nu pun așa mare preț pe bani, să stau cu gândul la ei și nu stau să îi număr zilnic, să văd ce fac cu ei. Realizez că mi-ar fi imposibil în viața asta să cheltui câți bani am făcut și nu există posibilitatea să ajung să mor de foame, Doamne ajută, dar am gândul ăsta în mod ciudat, să știi, că aș sărăci. Știu că e poate greu de explicat și mie, dar am cumva trauma asta undeva, s-a tras de undeva, nu știu de unde”, a spus el într-un interviu pentru Playtech.

Nu a mai vrut să aibă grija zilei de mâine

Antreprenorul a mai spus că singurul lui scop a fost să nu mai aibă grija zilei de mâine.

„Cel mai mare vis pentru mine a fost să nu mai am grija zilei de mâine și când mi-am împlinit visul ăla și nu am mai stat cu gândul: mamă, că trebuie să plătesc chirie sau utilitățile și că-mi permit, ăla a a fost visul, cea mai mare piatră de pe suflet.

Nu sunt genul care își pune țeluri: că mamă, vreau să-mi iau nu știu care mașină, vreau să-mi fac nu știu care casă. Da, nici nu mă sfiesc din a-mi face plăcerile astea, micile plăceri ale vieții, dar nu sunt țelurile mele în viață, nici să construiesc casa visurilor, nici să-mi iau mașina visurilor.”, a declarat Sebastian Dobrincu.