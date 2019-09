Viorica Dăncilă a decis că Pro România nu va face parte din viitorul Guvern, mai ales că s-a decis ca executivul să sufere o amplă modificare, cu un număr redus de portofolii, de 19 posturi plus cel de premier. Ea a făcut și un anunț în ceea ce-l privește pe Teodor Meleșcanu: PSD îl va susține pentru șefia Senatului.”A fost dat un vot în CEX conform căruia Pro România să nu intre la guvernare. Ne bucurăm dacă parlamentari de la Pro România susține Guvernul. Eu consider că Guvernul României trebuie să fie susținut de toți parlamentarii. Da, îl susținem în continuare pe domnul Teodor Meleșcanu și cred că tărie că mâine (marți – n.r.) va fi ales președintele Senatului. Am vorbit cu domnul Meleșcanu despre candidatura domniei sale și vom merge până la capăt cu această candidatură. Atunci când se ia o decizie în cadrul unui partid, cred că acea decizie trebuie urmată. A fost un vot. Când luăm o decizie, eu cred că în partid trebuie să existe solidaritate. Eu am încredere că toți senatorii vor vota conform deciziei CEx.

Domnul Klaus Iohannis a încălcat Constituția. Eu am spus mereu că voi merge în Parlament, dar nu am avansat o dată. Am spus că vom face restructurare sau remaniere.Nu, nu-mi este frică de o moţiune de cenzură. Dacă nu îmi este frică să merg în Parlament pentru restructurare, dacă nu mi-a fost frică să fac şedinţă de guvern şi să găsesc soluţii pentru acest lucru, de ce mi-ar fi frică de o moţiune de cenzură? Aţi văzut că am găsit soluţii, am găsit metode pentru a ieşi din acest blocaj.”, a declarat Viorica Dăncilă.