George Simion a reamintit tuturor că Călin Georgescu a fost candidatul care a primit cele mai multe voturi din partea românilor și consideră că acest vot ar trebui respectat. El nu știe ce s-ar fi întâmplat în turul doi, dar a observat rezultatele din prima zi de vot din Diaspora deoarece multe secții de votare din străinătate au procesat deja acele voturi.

Partidele politice care susțin viziuni globaliste, cum ar fi cele din coaliția pro-Lasconi, ar putea să-l propună pe Crin Antonescu, pe Elena Lasconi sau pe Nicușor Dan. El va urmări cu atenție cum Klaus Iohannis continuă să ocupe funcția de președinte al României, considerând-o ilegitimă, și cum acești candidați se vor înfrunta între ei.

Dacă Călin Georgescu va putea candida, AUR îl va susține. În legătură cu acuzațiile de interferență din partea Rusiei în alegerile prezidențiale, liderul AUR a spus că nu a văzut nicio dovadă în acest sens. Inițial, s-a vorbit despre o campanie similară cu cea din Rusia, dar s-a dovedit că acea campanie a fost organizată de PNL, nu de Călin Georgescu.

Dacă domnul Călin Georgescu va fi lăsat să candideze, noi îl vom susține. Legat de dovezi, am tot așteptat în aceste zile să apară dovezi și iată că ele dispar, în loc să apară contra domnului Georgescu”, a declarat, duminică noapte, George Simion în cadrul unei intervenții TV.

Acesta a cerut o analiză atentă a modului în care PNL a cheltuit banii de campanie și a sugerat că PNL ar fi putut primi ajutoare din Rusia. ANAF a clarificat cine a finanțat campaniile respective și a subliniat că nu este corect pentru democrație ca unor candidați, care nu au infracțiuni electorale, să li se interzică dreptul de a candida.

În final, George Simion a spus că, în cazul în care Călin Georgescu nu va fi lăsat să candideze, el sau alt reprezentant al AUR va candida la alegerile prezidențiale. Ar putea să își asume candidatura în numele AUR, dacă Georgescu nu ar avea acest drept, considerând acest lucru un abuz din partea sistemului actual care, în opinia sa, a confiscat puterea și refuză o tranziție democratică în România.

„Pot să îmi asum cel mult rolul unei candidaturi din partea AUR, eu sau alt coleg din partea AUR, doar dacă domnul Călin Georgescu nu va fi lăsat să candideze, ceea ce ar fi un nou abuz din partea acestui sistem care a confiscat puterea și refuză o tranziție democratică a puterii în România în funcția de președinte, Guvernul ș.a.m.d. (…) Eu am 1.300.000 de voturi. Domnul Georgescu a fost votat de 2.100.000 de români. Există și în sociologie un concept numit «wisdom of the crowd»”, a punctat oficialul român.