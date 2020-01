Potrivit Forțelor Aeriene ale SUA, MQ-9 Reaper este un „avion armat, multi-misiune, de altitudine medie, cu rezistență lungă, pilotat de la distanță, care este folosit în principal împotriva țintelor de execuție dinamică și în al doilea rând ca un activ de colectare a informațiilor”.

Conform evz.ro, acesta „oferă o capacitate unică de a executa lovitura aeriană, coordonarea și recunoașterea împotriva obiectivelor de mare valoare, spontane și sensibile la factorul timp”, adică ținte în mișcare.

Avion sofisticat de luptă, fără pilot

MQ-9 Reaper este un avion de luptă fără pilot utilizat de către United States Air Force. Este o versiune mărită a modelului MQ-1 Predator. Poate căuta și ataca ținte la sol cu până la 14 rachete ghidate aer-sol AGM-114 Hellfire.

Este considerată o armă ieftină, prețul de fabricare fiind de 16 milioane de dolari SUA.

Subsonică și propulsată de o elice, drona MQ-9 Reaper este produsă de General Atomics Aeronautical Systems la un preţ de aproximativ 17 milioane de dolari per unitate. Modelul este pilotat de la sol de un echipaj format din doi operatori, are o autonomie de 14 ore, o viteză maximă de aproape 500 de kilometri pe oră şi o rază de acţiune de 1.850 de kilometri. Are două radare din care unul specializat pentru mediului marin şi poate fi înarmată cu o gamă largă de rachete sau bombe ghidate laser.

David Deptula, general în retragere al forței aeriene, a declarat pentru Washington Examiner că „MQ-9 Reaper este sistemul perfect de armament pentru acest job și evidențiază capacitateaforțelor aeriene de a proiecta în timp util o putere precisă și letală”.

„Lovitura a fost un răspuns măsurat și adecvat după 18 luni de restricție impuse de către administrația Trump la o serie de încălcări iraniene agresive ale dreptului internațional. Trump a stabilit o linie roșie, a avertizat Iranul să nu o treacă, iar atunci când au făcut-o, acționat în mod corespunzător pentru apăra personalul și interesele americane”, a explică generalul.

Președintele Trump a ordonat lovitura aeriană asupra convoiului Soleimani în timp ce acesta se deplasa în apropierea Aeroportului Internațional Bagdad. De asemenea, lovitura aeriana l-a ucis și pe Abu Mahdi al Muhandis, comandantul adjunct al Forțelor de Mobilizare Populară susținute de iranieni și fondatorul Kataib Hezbollah, un grup terorist care a ucis săptămâna trecută un antreprenor american într-un atac cu rachetă.

Când a fost întrebat de Washington Examiner dacă Air Force a fost responsabilă pentru această operațiune, lt. colonelul Thomas Campbell, purtătorul de cuvânt al Pentagonului, a declarat: „Nu avem nimic suplimentar de spus față de declarația de ieri”. Declarația Pentagonului nu specifica cine este responsabil pentru atac. CIA a indicat Washington Examiner să se adreseze Pentagonului.

Te-ar putea interesa și: