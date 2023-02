Pe 13 februarie, membrii Gărzii Naționale au doborât un avion rusesc Su-24 în apropiere de Bakhmut, care ataca poziții militare ucrainene și așezări civile. Gărzile au doborât avionul rusesc folosind un sistem de apărare antiaeriană portabil Piorun.

Bombariderul ar aparține grupului Wagner. Este același avion cu care liderul grupării, Evgheni Prigojin, zburase cu câteva zile mai înainte, când l-a provocat pe Volodimir Zelenski la un duel aerian.

Pe rețelele de socializare au apărut mai multe imagini cu aparatul Su-24 avariat. În imagini se vede că avionul a fost lovit de proiectile în partea din spate.

„Un avion de atac rusesc Su-24M, operat de gruparea Wagner, a fost serios avariat de ucraineni în urma unei lovituri cu o rachetă MANPAD deasupra Bahmutului, în regiunea Donețk. A reușit să se întoarcă la bază, dar este puțin probabil să mai poată zbura în curând”, se arată pe contul de Twitter Ukraine Weapons Tracker, care a postat și un clip video în care se văd urmările loviturii.

#Ukraine: A Russian Su-24M strike aircraft (RF-93799) operated by the Wagner PMC was severely damaged by a Ukrainian MANPADS strike over Bakhmut, #Donetsk Oblast.

It managed to get back to base but is very unlikely to fly again any time soon. pic.twitter.com/1MtLtNALF2

— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) February 14, 2023