Cristi Borcea se află încă din în luna februarie a acestui an încarcerat la Rahova. El are de ispășit o condamnare de cinci ani în dosarul retrocedărilor ilegale de terenuri sub acuzația că a prejudiciat statul român cu aproximativ 28 de milioane de euro.

Spre deosebire de alte nume grele care se află în spatele gratiilor, Borcea nu muncește. Despre Dragnea s-a spus că prestează muncă la atelierul auto, deși se vorbea inițial că ar putea munci în atelierul de tâmplărie. O altă variantă ar fi fost că ar urma să muncească la bucătăria penitenciarului.

Radu Mazăre, în schimb, este la croitorie. „Nu știu dacă neapărat el croiește, însă știu că trage la mașină și calcă cearceafuri, fețe de pernă, de astea au probabil nevoie”, a dezvăluit, la un moment dat, viitoarea soție a fostului edil, Roxana Mihalache.

În tot timpul cât mai marii din politică muncesc pe rupte, Borcea joacă table.

”De când e la Rahova nu a cerut să muncească. A și fost întrebat dacă vrea să-și exercite acest drept. Nimeni nu-l poate obliga să facă ceva dacă nu vrea. Așa, cât e ziua de lungă, deținutul (n.r. Cristi Borcea), freacă tablele. Joacă cu colegii de cameră care spun că e cel mai bun, că e campion”, au dezvăluit surse din penitenciar, citate de Libertatea.

Este greu de înțeles de ce a ales să nu muncească, ținând cont că acest lucru ar fi însemnat reducerea pedepsei. Foarte probabil, starea de sănătate ar putea să nu-i permită. Comisiile de specialitate care l-au examinat au trecut în fișa fostului acționar dinamovist boală cardiacă ischemică, by-pass coronarian, insuficiență cardiacă, hipertensiune, intoxicație cu metale grele, insomnie, displipidemie.

Te-ar putea interesa și: