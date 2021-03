Liviu Dragnea a rămas mut de uimire la Rahova. Fostul mare lider al PSD a primit un ajutor neașteptat. Cel care s-a înfuriat maxim când a auzit prin ce trece, a fost chiar Gigi Becali. Latifundiarul din Pipera a trecut de partea lui Liviu Dragnea. Becali a făcut o criză de nervi în contextul în care fostul lider al PSD, nu ar fi primit permisii din închisoare.

„De ce nu-i dați drumul lui Dragnea acasă? E stat criminal! Întrebați-l cât a putut să meargă acasă. Dragnea trebuie să vină acasă. Ce pericol e Dragnea?

Conform legii, Dragnea trebuie să meargă acasă.

La pușcărie trebuie să mergi să te educi

La pușcărie trebuie să mergi să te educi, nu să faci pușcărie ca în timpul lui Stalin! Mi-a zis Cristi Borcea că și acum mai are coșmaruri din pușcărie. Eu, abia după un an am avut o zi liberă acasă.

Trebuie să ai 30 de zile în regim deschis pe an. Nu uit mizeria asta”, a spus Becali la Pro X.

În context, este de menționat că și Gigi Becali a petrecut un. timp în spatele gratiilor. În. acest moment, Dragnea se află la Rahova. El are de ispășit trei ani şi şase luni de închisoare. Fostul lider al PSD a intrat în spatele gratiilor în mai 2019. Atunci, el a fost condamnat la 3 ani și 6 luni de închisoare cu executare în dosarul angajărilor fictive de la Direcţia de Protecţie a Copilului Teleorman.

Dragnea, aspru sancționat

Din dorința de a scăpa cât mai repede de pușcărie, Dragnea a lucrat și în atelierul închisorii. După ce a oferit un interviu fostei sale consiliere, situația s-a schimbat total. Conducerea penitenciarului a explicat că nu a aprobat interviul. În aceste condiții, dreptul la muncă a lui Dragnea a fost revocat. El a mai putut ieși din celulă doar o oră pe zi. În consecinţă, Dragnea a acţionat în instanţă penitenciarul, a câştigat, însă tot nu s-a întors la muncă.

Prin intermediul avocaţilor, Dragnea a cerut eliberarea condiţionată în mai multe rânduri. De fiecare dată, cererea sa a fost respinsă.

FOTO: INQUAM/Octav Ganea