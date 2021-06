În mesajul postat pe pagina sa de Facebook, Denise Rifai este revoltată de faptul că primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a decis să închidă jumătate din oraș. Din cauza aceasta, traficul a devenit mai aglomerat decât este de obicei.

Aceasta a mai spus că în perioada în care Gabriela Firea era primar general exista aceeași problemă de la începutul verii până toamna.

”Cand era Firea, in fiecare sfant weekend aveam problema asta, de cand venea caldura si pana cand reincepea toamna! Acum, vad ca noul primar, nu doar ca persista in aceleasi probleme, dar a preluat pana si acest cumplit obicei!!!!

De ce, Doamne????! De ce sa stam in traficul asta cumplit???? De ce, mai Nicusor, ai inchis jumatate din oras ??????!!

Ce or manca oamenii astia !??! Ce or avea ei in cap????! Ce se intampla in tarisoara asta???!”, mai spune ea.