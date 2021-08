Denise Rifai, cu ochii în lacrimi! Nu ai mai văzut-o așa până acum. Marele regret al jurnalistei

Denise Rifai a fost prezentă în cadrul podcast-ului realizat de către Damian Drăghici. Astfel, aceasta a fost întrebată dacă consideră faptul că fiecare om are o misiune specială pe Pământ și dacă ar vrea să aducă înapoi la viață pe cineva care nu mai este printre noi.

„Da, pe bunica”, a răspuns prezentatoarea, înainte de a confirma că este foarte importantă pentru ea. „Cred că da. Apropo de ce mai întrebat, dacă există viață după moarte (…) Cu siguranță da. Cu siguranță fiecare are un rost, trebuie să învățăm de la ceilalți. Când nu ne place ceva, când vezi în cel de lângă tine ceva ce nu este ok, apoi să te gândești în permanență să nu care cumva să faci la fel, pentru că de cele mai multe ori facem la fel fără să ne dăm seama”, a completat Denise Rifai.

Un citat care să îi descrie toate experiențele de până acum

Mai apoi, aceasta a fost rugată să ofere un citat care să îi descrie toate experiențele de până acum și pentru care va fi ținută minte de către generațiile următoare.

„Să trăiască în fiecare zi, ca și cum ar fi ultima, dar nu în sensul destrăbălării și al pierderii și uitării de sine, ci să facă în fiecare zi, ca și cum ar fi ultima, tot ce au de făcut ei. Să încerce în fiecare moment să se depășească pe sine și să fie și mai buni. Să nu lase pe mâine ce pot face azi, pentru că Dumnezeu nu o să ierte. Nu e timp, timpul nu mai are lentoarea acea. Lucrurile se mișcă foarte repede. Lumea are acum o dinamică extraordinară și este foarte important să nu pierdem timp. Eu asta am făcut, asta fac în fiecare azi, încerc să nu las niciodată pe mâine ce pot face astăzi și încerc să trăiesc fiecare zi ca și cum e ultima, din mai multe puncte de vedere”, a punctat Denise Rifai.

Amintim că Denise Rifai poate fi văzută la Kanald D, unde are emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai” în fiecare zi de marți. De asemenea, trebuie menționat că prezentatoarea înregistrează audiențe din ce în ce mai bune, ce se pot ridica la nivelul celor de la PRO TV și Antena 1.