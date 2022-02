Carmen Tănase, una dintre cele mai iubite actrițe din România, vine duminică la “40 de întrebări cu Denise Rifai”.

Carmen Tănase are o carieră de aproape patru decenii în teatru, film și televiziune. Publicul larg a îndrăgit-o și mai mult văzând-o în rolul “Flăcărica”, într-un serial de succes. Asemenea acestui personaj atât de iubit, Carmen Tănase nu ezită să își facă cunoscute în spațiul public părerile personale.

Carmen Tănase vine la cele 40 de întrebări

„Am învățat de la Flacăra ce bine e câteodată să spui <nu>, că nu știam. Îmi era jenă!”, este unul dintre răspunsurile oferite de Carmen Tanse.

„A eliberat-o Flăcărica pe Carmen Tănase?”,

„De ce sunt telenovelele considerate manelele filmului?”,

„I-ați mulțumit lui Marin Moraru pentru că v-a picat la admitere?”,

„Cât contează frumusețea în actorie?”,

„V-ați căsătorit de gura lumii?”,

„V-a vindecat scena durerea provocată de moartea soțului?”,

„Cât de tare v-au dezamăgit oamenii?” sunt doar câteva dintre întrebările adresate marii actrițe Carmen Tănase la emisiunea TV emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai”.

Reamintim că pe 30 ianuarie, multipla campioană olimpică Sandra Izbașa a fost la “40 de întrebări cu Denise Rifai”.

Gimnasta Sandra Izbașa, în lacrimi de tristețe în emisiunea lui Denise Rifai

Gimnasta Sandra Izbașa a povestit despre un accident extrem de grav pe care l-a suferit în 2009 și care a împiedicat-o să participe la Campionatul Mondial de la Londra. Sandra Izbașa a suferit atunci o ruptură de tendon din cauza unei sărituri în gol.

„Da, a fost cumpănă vieții mele. Mai ales că nu mă așteptam. Eram într-o formă destul de bună pentru competiție. S-a întâmplat într-o competiție pregătitoare pentru campionatele mondiale, la Buzău. Mi s-a rupt tendonul în momentul în care eu am bătut ca să mă desprind 3 metri de la sol, să fac un element. În momentul bătăii am simțit că s-a rupt solul, iar în aterizare mi-am prins mâna între șold și sol și mi-am fracturat-o.”, a povestit Sandra Izbașa în cadrul emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai”.

A avut nevoie de operație

După accidentare, Sandra Izbașa a avut nevoie de operație în Germania. Alături de ea au fost părinții ei și Federația Română de Gimnastică.

„A fost foarte grea accidentarea. Și îmi este greu să vorbesc pentru că știu prin câte lucruri am trecut și mi-am dorit din suflet să mă refac. Mai ales că veneam cu un istoric, promiteam foarte mult. Părinții și Federația Română de Gimnastică au fost alături de mine și au făcut tot posibilul să ajung în Germania să mă operez.”, a spus gimnasta.

Care a fost cauza accidentului?

Gimnasta a declarat că principala cauză a accidentului a fost epuizarea. În 2008, ea a participat la Jocurile Olimpice de vară de la Beijing.

„Cauza? Epuizare. Veneam după 2008, după un an olimpic, aveam nevoie de recuperare, aveam nevoie să ies un pic din zonă, iar eu mi-am dorit la Campionatul Mondial și am forțat un pic. În momentul ăla nu trebuia să iau o decizie, am greșit, dar am învățat. Am învățat să mă respect și atunci când spun că nu pot să fac față și nu mă simt pregătită, să comunic mai mult cu acel colectiv să luăm o decizie. Nu am făcut lucrul ăsta. S-a ajuns la o accidentare foarte gravă.”, a mai spus Sandara Izbașa.