Este vorba despre medicul Leon Dănăilă, unul dintre cei mai apreciați neurochirurgi la nivel mondial. Acesta va fi prezent în următoarea ediție e emisiunii “40 de întrebări cu Denise Rifai”, care va avea loc duminică la ora 22:30.

Leon Dănăilă este membru al Academiei Române și profesor al Universității de Medicină și Farmacie Carol Davila. Medicul are inclusiv 18 brevete de inventator și este autorul a 59 de cărți și tratate de neurochirurgie.

Cel mai bun neurochirurg din Europa

Este considerat cel mai bun neurochirurg din Europa și unul dintre cei mai mari specialiști în neurochirugie din lume, în cei 60 de ani de carieră a realizat peste 40.000 de operații, fiind inclus în Academia Recordurilor Mondiale ca medicul cu cele mai multe operații neurologice. A introdus microscopul operator și laserul în sălile de operație din România și a reușit să reducă rată mortalității în operațiile pe creier de la 60% la doar 4%.

Cunoscut pentru modestia cu care își trăiește viața, invitatul special din această duminică se va dezvălui și mai mult în fața privitorilor.

„Lucrăm mână-n mână cu Dumnezeu”, spune Leon Dănăilă despre chirurgii care își exercită profesia în sălile de operație.

“Mai deveneați un geniu în neurochirurgie dacă fugeati din țară?”, “ Cât de mult semănați cu Albert Einstein?”, “Meritați premiul Nobel?”, “Credeți în Dumnezeu?”, “V-au trădat vreodată mâinile?”, “Ce leac are medicul Dănăilă pentru durerea sufletească?”, “Cât la sută din creierul uman ați reușit să descifrați?”, acestea sunt doar câteva dintre cele 40 de întrebări adresate lui Leon Dănăilă în ediția de duminică a emisiunii “40 de întrebări cu Denise Rifai”, difuzată de la 22:30, la Kanal D!

Lucescu Junior la 40 de întrebări cu Denise Rifai

În ediția trecută a emisiunii invitatul a fost Răzvan Lucescu, fiul marelui antrenor Mircea Lucescu. Răzvan este cunoscut pentru faptul că a reușit să-i calce pe urme tatălui său și să reușească în lumea antrenoratului.

Acesta a fost întrebat a fost întrebat dacă a încercat cineva să-l mituiască pentru a „trânti” un meci.

Fostul portar a mărturisit că i s-a întâmplat o dată, pe când evolua la Sportul Studențesc: „A fost o dată, da. Categoric nu am acceptat, nu aveam nevoie, nu aș fi făcut-o niciodată. Eram la 24-25 de ani, am spus că nici nu vreau să discutăm despre această problemă. E ca și cum nu am auzit”.