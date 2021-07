Clipe incredibile petrecute la Kanal D, la emisiunea 40 de întrebări cu Denise Rifai. Invitatul special, cântăreţul Damian Drăghici, a făcut dezvăluiri fabuloase din trecutul său. Acesta a fugit din România în mai 1989, cu câteva luni înainte de Revoluţie.

Denise Rifai a rămas mască

Denise Rifai l-a întrebat pe Damian Drăghici de ce a fugit din ţară înainte de 1989 şi de ce a avut curajul să o facă. Fără menajamente, Damian Drăghici a spus că se temea de Armată, dar şi de faptul că nu va putea avea cariera pe care a reuşit să o aibă ulterior.

„Îmi era frică să mă duc în Armată. Nu mi se dădea viză. M-am internat în spital ca să scap de armată. Comunismul, frica de armată şi dacă aş fi rămas în mediul meu nu mi s-ar fi întâmplat nimic din ceea ce mi s-a întâmplat în viaţă”, a explicat artistul.

Damian Drăghici, probleme din cauza Elenei Ceauşescu

Dar asta nu e tot. Damian Drăghici a vorbit despre problemele pe care i le-a făcut Elena Ceauşescu, nevasta dictatorului comunist, Nicolae Ceauşescu. Din cauza acesteia, a pierdut concerte foarte importante până la vârsta majoratului.

„Când am fost pe masa de operaţie am fost singur, când ai probleme eşti singur. Mie nu mi s-a dat voie să plec în străinătate să cânt. Nu mi-a dat viză Elena Ceauşescu. Am ratat concerte în Grecia, în Danemarca. De aceea, am decis să fug din ţară”, a deuvăluit Damian Drăghici la Kanal D, la emisiunea 40 de întrebări cu Denise Rifai.