Cutremur la Palatul Victoria. Premierul Ludovic Orban s-a declarat dispus să să o demită pe şefa Oficiului Naţional pentru Achiziţii Centralizate (ONAC). Reacția primului miniustru vine după ce ministrul Educației, Monica Anisie, i-a cerut acest lucru în mod expres. Motivul este legat de eșecul licitației pentru tabletele destinate elevilor.

Sunt profund nemulţumit de modul în care s-au derulat mai multe proceduri de licitaţie, ultima procedură cu tabletele, în care nu au avut capacitatea să finalizeze procedura pentru toate cele 250.000 de tablete pentru care am asigurat finanţare de la Guvern. Noroc că am prevăzut această situaţie şi că am alocat 100 de milioane de euro bani pentru tablete prin sistem de decontare”, a spus Orban.

El nu a dat un răspuns categoric la solicitarea ministrului Educaţiei de demitere a şefei Oficiului Naţional pentru Achiziţii Centralizate (ONAC), însă nu a exclus această posibilitate de a-l da afară pe șeful ONAC. Ludovic Orban a spus: „Este posibil”.

Totodată, primul-ministru a prezentat şi soluţiile pentru finalizarea procedurii de achiziţie a măştilor destinate persoanelor defavorizate, în situaţia în care firma câştigătoare nu îşi va putea onora integral angajamentele.

„Dacă nu livrează cantitatea integrală în termenul prevăzut de contract, normal Ministerul Sănătăţii trebuie să rezilieze contractul şi că încheie contract subsecvent cu firma de pe locul doi. Dacă firma de pe locul doi nu are capacitatea de a livra, procedează la fel, reziliază contractul şi încheie contract subsecvent cu firma de pe locul trei, până obţine cantitatea integrală de măşti”, a comentat Orban.

În context, trebuie amintit că ministrul Educaţiei i-a solicitat premierului demiterea preşedintei ONAC, Cornelia Nagy, după ce a luat act de rezultatul „dezamăgitor” al stadiului licitaţiei privind achiziţia de dispozitive electronice cu conexiune la Internet.

Șefa ONAC a declarat, în exclusivitate pentru Edupedu.ro că licitația pentru 3 loturi, care au împreună 82.826 de tablete școlare, a fost câștigată de compania Orange.