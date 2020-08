Mai exact, se pare că autorităţile centrale au constatat că nu pot finaliza licitaţia derulată prin ONAC privind achiziţia a 250.000 de tablete care ar fi urmat să fie distribuite elevilor, pentru desfăşurarea de cursuri şcolare online.

De cealaltă parte, premierul Orban spune că Guvernul a creat cadrul legal pentru ca achiziţii de tablete sau materiale sanitare pentru unităţile de învăţământ să poată fi făcute de autorităţile locale şi de şcoli, urmând a fi decontate din fonduri europene.

„Nu vom putea achiziţiona toate cele 250.000 de tablete. Achiziţia e la ONAC”, a declarat Ludovic Orban, la B1 TV.

Întrebat de ce Guvernul nu schimbă conducerea Oficiului Naţional pentru Achiziţii Centralizate, Orban a răspuns: „o vom schimba”.

Ieșea scandal mare

„O vom schimba, o vom schimba. Acuma eu nu am vrut să umblu la baza de achiziţii, că ieşea imediat scandal. Preşedintele ONAC este preşedintele pe care l-am găsit în funcţie. (…) Trebuie un motiv ca să iei o astfel de decizie. Aici a existat foarte multă, după părerea mea, obtuzitate şi prea, cum să spun, o rigoare excesivă în derularea procedurii, a durat prea mult. O să achiziţionăm, până la urmă, 70-80.000. Dar ne-am gândit la lucrul ăsta.

Noi am prevăzut, am dat Ordonanţă de Urgenţă care este în vigoare, am mobilizat resurse financiare din fonduri europene, 175 de milioane de euro, care sunt dedicaţi strict cheltuielilor pentru deschiderea şcolilor. Noi vom deconta autorităţilor locale sau şcolilor orice achiziţie care este făcută, avem o sută de milioane de euro pentru tablete, se pot achiziţiona 500.000 de tablete, avem 50 de milioane de euro pentru materiale, echipamente de protecţie pe care de asemenea le vom deconta autorităţilor locale”, a mai afirmat primul ministru.

PSD-ul trebuie să adopte actul

Totodată, premierul a mai precizat că Ordinul comun al miniştrilor Sănătăţii şi Educaţiei care va reglementa deschiderea anului şcolar va fi publicat luni, cel târziu marţi.

În același timp, acesta a subliniat faptul că la Parlament există o lege care permite angajarea de personal nedidactic în unităţile de învăţământ, cerând parlamentarilor PSD să adopte actul normativ.

„În loc să se ţină de moţiuni de cenzură, ar trebui ca PSD-ul, dacă este cu adevărat preocupat de deschiderea şcolilor, să treacă repede, aşa cum au trecut alte legi, proiectul de lege care să ne permită angajarea de personal medical în şcoli. Să putem să asigurăm respectarea condiţiilor de sănătate în şcoli şi alte lucruri care sunt absolut necesare pentru începerea şcolii”, a mai afirmat şeful Guvernului.

Sursă foto: INQUAM/Octav Ganea