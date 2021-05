Dan Matei a povestit într-un interviu pentru România Tv cum a reuşit să scape din colţii unui urs care l-a muşcat de 12 ori. S-a întâmplat anul trecut, în Munţii Călimani.

„Eram împreună cu un prieten, făceam o tură de schi pe creastă și brusc, din senin, un urs care, deși făceam destulă gălăgie şi în mod normal ar fi trebuit să se retragă, m-a atacat. Am strigat de două ori la el.

Era un urs de talie foarte mare. Eram aproape cap în cap. Ursul s-a înfipt direct în capul meu. La un moment dat, din dorința de a evita pericolul, îl țineam cu mâna stângă de nas și cu mîna dreaptă îl țineam de ureche.

Ținându-l de maniera aceasta, ursul încerca să mă muște. M-a prins de mână, m-a prins de umărul stâng, m-a prins de umărul drept, o rană în care aproape mi-a scos ochiul din orbită și încă patru mușcături în cap.

La un moment dat ursul s-a ridicat și am ajuns să-l țin de gât. În momentul în care l-am îmbrățișat, ursul nu mai putea nici să mă prindă cu capul, nu mai putea să mă lovească nici cu labele. A făcut o mișcare bruscă şi am ajuns sub el. Încerca să mă prindă şi să mă muște, dar am ieșit pe o laterală de sub el, moment în care m-a prins de piciorul stâng. A rămas o cicatrice mare …

În momentul în care m-a prins de piciorul stâng, l-am lovit peste nas cu schiul pe care-l aveam în picioare și mi-a dat drumul, dar m-a prins de piciorul drept. Rana la piciorul drept a fost devastatoare. Mușchiul a fost complet smuls. Dacă nu aveam schiul, rămâneam fără picior.

“Am realizat că voi muri”

Am reușit să scap pentru că am avut un fel de inspirație. În momentul când m-a prins de piciorul din spate, am realizat că nu mai am nicio șansă de supraviețuire și că voi muri.

Iminența morții a fost atât de puternică încât eu mi-am luat adio de la viață. Într-un ultim act de disperare m-am prins cu mâinile de o creangă de jneapăn. În timp ce ne luptam, am ajuns foarte aproape de buza prăpastiei. M-am tras pur și simplu în prăpastie în dorința de a muri rapid. Ursul n-a vrut să-mi dea drumul nici în condițiile în care vedea că se prăbușește în prăpastie. Am căzut în prăpastie cu urs și cu schiurile.

Pe urmă ursul cred că a fugit, iar eu mi-am pierdut cunoștința. În momentul când m-am trezit, stăteam pe spate și vedeam totul alb. Eram căzut pe spate, aveam zăpadă pe față, mi-am simțit sângele cum îmi șiroia pe față.

Mâna stângă era ok, mâna dreaptă era ok, cu ochiul drept vedeam bine, ochiul stâng care era aproape ieșit din orbită mi l-am băgat cu căușul palmei înapoi. Aveam o bandană în rucsac și mi-am făcut ca pirații o bandană care să-mi țină ochiul și să-mi țină scalpul. După ce am rezolvat problema aceasta, mi-am verificat mâna stângă, mâna dresptă erau în forță , piciorul stâng era în forță, nu simțeam deloc piciorul drept.

Am conștientizat că am scăpat la vreo săptămână pe patul de spital când s-au terminat și toate complicațiile. Operația a durat de la 7 seara până la 4 dimineața, adică au reparat ceva echipa de doctori la mine., Să calculăm: 4 mușcături în cap, una pe ochi, una pe umăr, 6, una pe umăr, 7, pe mâna una , 8, pe piciorul drept, 9, pe genunchiul drept 10, pe piciorul drept acolo să zicem că ar fi 2 , să zicem 11-12 mușcături.

Dumnezeu a făcut prima parte de treabă și m-a salvat din ghearele ursului, domnii doctori m-au salvat din ghearelel morții”, a povestit bărbatul.

Sursa foto: Dreamstime