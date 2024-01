Jamie Dornan a ajuns la spital

Jamie Dornan a fost spitalizat cu „simptome de atac de cord” în timpul unei vacanțe în Portugalia, potrivit prietenului său Gordon Smart.

Actorul din „Belfast”, în vârstă de 41 de ani, se afla într-o excursie cu Smart, prezentatorul emisiunii „Good Morning Britain”, și alți prieteni ai lor, anul trecut, când amândoi s-au îmbolnăvit în mod misterios.

Rememorând incidentul în cadrul podcastului BBC „The Good, the Bad and the Unexpected”, Smart a dezvăluit că prima dată au crezut că au băut prea mult cu o seară înainte. Vinovate s-au dovedit a fi omizile procesionare de pin, care sunt toxice.

Smart a spus:

„Ne-am simțit foarte bine în prima zi, am jucat mult golf, am ieșit în oraș, am băut mult vin și apoi am trecut la espresso martini”.

El a mai povestit în cadrul podcastului de la BBC și care au fost simptomele pe care le-a avut atunci.

„Furnicături în mâna stângă și apoi furnicături în brațul stâng. Sunt fiul unui medic de familie și m-am gândit: ‘În mod normal, acesta este semnul începutului unui atac de cord’. Acum, eu sunt un tip destul de sănătos, dar odată ce începi să crezi că ai un atac de cord, ești destul de sigur că te convingi singur că ai unul”, spune Smart.

A mers la spital, a spus el, unde s-a constatat că ritmul său cardiac în repaus era extrem de ridicat.

Când doctorul l-a rugat să enumere ce băuse în ziua precedentă, acesta a spus:

„Ca scoțian în Portugalia, când începi să spui: „Ei bine, cred că au fost nouă sticle de vin alb, am băut șase espresso martini”, și l-am văzut clătinând din cap dezgustat de specimenul scoțian din fața lui”.

Jamie Dornan, conectat la echipamente medicale

Când Smart a fost externat din spital și s-a întors la hotel, l-a văzut pe actorul din „Cincizeci de umbre ale lui Grey” conectat și el la echipamente medicale, după ce trecuse prin propria sperietură.

„Jamie a spus: „Doamne. Gordon, la aproximativ 20 de minute după ce ai plecat, mi-a amorțit brațul stâng, mi-a amorțit piciorul stâng, mi-a amorțit piciorul drept și m-am trezit în spatele unei ambulanțe'”, a dezvăluit Smart.

El a mai povestit că atunci când actorul din „Cincizeci de umbre ale lui Grey” părăsea spitalul, paramedicii i-au cerut să facă poză cu el.

„Paramedicii i-au cerut un selfie, ceea ce este într-adevăr ceea ce îți dorești atunci când ești scos cu rotile din camera de spital”, a mai povestit acesta.

Jamie Dornan nu se simte confortabil în lumina reflectoarelor

Dornan a vorbit anterior despre disconfortul său față de lumina reflectoarelor.

„Am fost foarte reticent”, a declarat actorul irlandez pentru revista britanică GQ în 2021 despre rolul principal din „Fifty Shades of Grey”. „Rămân în continuare reticent. Nu am spus nu. Am dat o audiție pentru el și apoi am mers pe această cale, iar apoi altcineva l-a primit. Am zis: ‘F – – k, e grozav, ce coșmar pentru tipul ăla [Charlie Hunnam]. Va avea parte de toată această examinare.”

Omizile procesionare de pin sunt toxice

O săptămână mai târziu, prietenii au aflat cauza incidentului șocant în care au fost la un pas de atac de cord.

„Se pare că există omizi pe terenurile de golf din sudul Portugaliei care au ucis câinii oamenilor și au provocat atacuri de cord la bărbați în vârstă de 40 de ani”, a declarat Smart.

Firele mici de păr ale omizilor au o proteină iritantă numită taumetopoeină, care poate provoca:

iritații ale pielii, ochilor și gâtului

erupții cutanate

reacții alergice

El a concluzionat că au fost „foarte norocoși că au ieșit cu viață din asta”, scrie The New York Post.