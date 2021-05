George Simion a fost invitat al emisiunii “Subiectiv” de la Antena 3. Liderul politic a transmis că reprezentanții Guvernului Cîţu au lansat mai multe minciuni esenţiale privind Planul de Redresare şi Rezilienţă ce ar urma să fie pus în practică cu banii de la Uniunea Europeană.

Atacul lui George Simion la adresa Guvernului Cîțu

George Simion acuză Guvernul Cîţu că minte deoarece nu ar avea nicio strategie de creștere reală internă. Copreședintele AUR a declarat că este dezamăgit că acordul Euratom, prin care s-a decis o mai mare alocare din bugetul României către UE, bani din care vor fi acoperite unele sume din împrumuturile şi granturile din Planul de Rezilienţă şi Redresare (PNRR).

Apropo Uniunea Europeană se împrumută în momentul acesta în numele celor 27 de state componente. Acum, domnul Ghinea s-a uitat în ochii mei și ne-a spus că nu va veni FMI-ul în România.

Simion mai spune că avea 10 ani când în România venea FMI-ul și cerea mărirea vârstei de pensionare și a taxelor.

„În anii ’90 eram un copil, aveam 10 ani când venea FMI-ul și spunea că trebuie să mărim vârsta de pensionare, că trebuie să mărim taxele și că trebuie să închidem fabrici și componente importante din industria românească, catalogată de domnul Petre Roman atunci, ca un morman de fiare.

A fost groaznic. Guvernele ultimilor ani au garantat și în campania electorală toate partidele au venit și au spus că nu ne mai dorim FMI-ul la București. Domnule Ghinea pe măsură ce datoria noastră crește, FMI-ul se întoarce și supraveghează angajamentele pe care le-ați făcut în numele nostru, al copiilor noștri, a nepoților și strănepoților noștri.

Acest împrumut este până în 2050 și presupune să creștem vârsta de pensionare, să creștem taxe, să eliminăm facilități fiscale, cum ar fi cea pentru construcții, pe anumite domenii.

FMI- ul este, cel puțin digital, în România pentru a supraveghea împrumuturile pe care le-a accesat România. Noi plătim în momentul de față 3,5 miliarde de euro numai pe comisioane și dobânzi”, a mai spus liderul AUR.

Liderul AUR amenință că trăim pe credit

“În ultimii 31 de ani asta am făcut. Am trăit pe credit, am trăit pe consum, ne-am împrumutat din ce în ce mai mult și, probabil, acesta este un ajutor de înmormântare, ceea ce face guvernul prin PNRR.

Argumentul nostru este că ei nu au nicio strategie de creștere reală intern. Mă refer aici la locuri de muncă, la bunăstare pentru români reflectat în pensii și salarii și nivelul de trai. Nu văd rostul pentru a împrumuta acum 15 miliarde de euro, adică cu jumătate din suma din PNRR pentru că, la un moment dat, va trebui să returnăm acești bani. Vom avea de unde se returnăm? Nu! Pentru că trăim pe credit, pentru că datoria noastră externă crește”, a conchis George Simion la Antena 3.