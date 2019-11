Potrivit INML, după o primă expertiză, se pare că semintele descoperite la 30 de kilometri de Caracal, au o vechime de peste 50 de ani şi nu prezintă urme de violenţă. Însă, acestea sunt de natură umană şi după finalizarea expertizei, se va afla vârsta, sexul, data decesului şi profilul ADN.

De asemenea, potrivit prim-procurorului Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt, Anca Anuţa, osemintele „nu reprezintă importanţă pentru ancheta” în cazul lui Gheorghe Dincă. Aceasta a precizat că până în acest moment, nu există o legătură între Gheorghe Dincă și osemintele descoperite.

În plus și Monica Melencu, mama Luizei Melencu, este de părere că acele oseminte nu au legătură cu Gheorghe Dincă. Femeia susține în continuare că, în cazul presupusei ucideri a fiicei sale şi a Alexandrei Măceşanu, „el e singurul care zice că le-a ucis”. Monica Melencu îşi susţine părerea pe care o are încă de la izbucnirea scandalului.

„Toate declaraţiile sunt contadictorii, nu am văzut să afirme, nu am vazut ceva că fetele sunt ucise, foarte puţin am citit despre Luiza în aceste 7 volume”, a declarat Monica Melencu la RTV.

