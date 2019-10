Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat că sub nicio formă nu vor tăia pensii sau salarii, dacă ajung la guvernare. Acesta a mai spus că se va face o analiză foarte atentă iar pilele și politrucii vor zbura din Guvern.

”Această propagandă mincinoasă și subversivă lansată de PSD, că PNL nu va mai plăti pensiile, salariile, programele demarate din PNDL sunt doar niște minciuni. Aceste politici nu fac parte din programul de guvernare a PNL.

PNL dorește creșterea veniturilor populației, nu o tăiere a veniturilor românilor.

Dacă ne uităm peste buget observăm că cei mai mulți bani sunt la cheltuielile de personal. Cu siguranță vom face o analiză foarte atentă pentru că noi ne dorim relansarea investițiilor.

Vom face o evaluare cu maximă exigență în așa fel încât să rămână în ministere funcționarii de carieră, oamenii buni, nu hoții, pilele și politrucii. Aceștia să se ducă să-și câștige veniturile în piața liberă”, a declarat Ludovic Orban.

La finalul ședinței Biroului Politic Național al PNL (11 octombrie 2019) Ludovic Orban a declarat că s-a stabilit delegația care va reprezenta partidul la consultările de la Cotroceni și că PNL este pregătit să vină la guvernare.

„Astăzi am stabilit componența delegației care va reprezenta Partidul Național Liberal, la consultările de la Cotroceni. Delegația va fi formată din președintele partidului, prim-vicepreședinții partidului, Raluca Turcan, Rareș Bogdan și Iulian Dumitrescu, secretarul general al partidului, Robert Sighiartău și domnul vicepreședinte economic al partidului și liderul grupului din Senat, Florin Cîțu.

Mandatul pe care l-am hotărât în reuniunea Biroului Politic, este similar cu poziția publică pe care am avut-o încă din momentul lansării moțiunii de cenzură. Partidul Național Liberal susține realizarea alegerilor anticipate, dacă este posibil un pact pentru alegeri anticipate. În cazul în care nu va exista voință politică pentru organizarea alegerilor anticipate, Partidul Național Liberal este pregătit să-și asume răspunderea guvernării și să formeze un Guvern, dacă va fi chemat să formeze un Guvern în jurul Partidului Național Liberal, cu candidat la funcția de prim-ministru, în persoana președintelui partidului, subsemnatul Ludovic Orban”, a precizat liderul PNL.

Întrebat care ar fi partidele cu care ar putea să susțină această formulă de Guvern minoritar sau partidele cu care ar putea să facă o altă formulă de Guvern, Ludovic Orban a răspuns: „A fost o discuție în interiorul forurilor statutare ale Partidului Național Liberal. Evident că avem disponibilitate la dialog și la colaborare, cu orice formațiune politică alături de care am construit acestă moțiune de cenzură care a dus la căderea Guvernului Dăncilă”.

De asemenea, acesta a făcut declarații și cu privire la măsurile economice care ar trebui luate pentru o funcționare optimă a țării.

„Încă nu am discutat în detaliu. Fiecare vicepreședinte pe domenii, împreună cu președinții Comisiilor de specialitate, au obligația până luni să prezinte reactualizat programul sectorial, dar și un diagnostic foarte serios la zi, pe fiecare domeniu de activitate, pentru că măsurile care urmează a fi luate de orice Guvern care se va instala, sunt măsuri corective în primă fază și abia ulterior măsurile pe termen mediu și lung”, a precizat Orban.

În plus, liderul PNL a mai precizat că viitorul guvern liberal nu va avea mai mult de 15-16 ministere.

„Este un detaliu acesta. Asta este poziția oficială a Partidului Național Liberal. Un Guvern nu are de ce să aibă mai mult de 15, maxim 16 ministere și asta e poziția pe care o vom susține ca și partid”, a mai precizat viitorul premier.

Întrebat despre cooptarea partidului PRO România la guvernare, Ludovic Orban a răspuns: „Deocamdată am văzut că Victor Ponta are alte gânduri”.

Se pare că Victor Ponta a anunțat că nu ar susține o astfel de variantă cu un Guvern PNL, ca atare, nu va exista majoritate pentru un nou Guvern.

„Vom vedea poziția oficială la consultări și în urma exprimării pozițiilor oficile a fiecărei formațiuni politice, în mod evident, că președintele va veni cu o soluție benefică pentru România”, a mai spus liderul PNL.

Întrebat dacă UDMR, PRO România ar putea intra la guvernare și care ar fi numărul de ministere, Ludovic Orban a răspuns: „Nu sunt purtător de cuvânt la niciunul dintre aceste formațiuni politice. Ca atare, cred că răspunsurile ar trebui să le dea liderii acestor formațiuni politice. Noi avem deja construită arhitectura instituțională a unui viitor Guvern”.

În plus, acesta a mai fost întrebat care ar fi numele celor care vor face parte din viitorul guvern PNL.

„Nu pot să vă dau pentru că nu suntem în faza în care discutăm de formula Guvernului ci discutăm despre mandatul pe care îl are delegația Partidului Național Liberal în consultările la Cotroceni”, a răspuns Orban.

Mai mult, acesta a fost întrebat și care este numărul de vicepremieri din guvernul PNL.

„Și aceasta este o discuție care este prematură”, a răspuns el.

( PNL va avea discuții cu ProRomânia, în următoarea perioadă?)

Ludovic Orban susține că va avea discuții cu toate formațiunile politice cu care care a lucrat pentru demiterea PSD-ului de la guvernare.

„Cu siguranță, v-am spus, deschiderea noastră la dialog este cu toate formațiunile politice cu care am lucrat împreună la oprirea PSD-ului și la stoparea guvernării dezastruoase”.

Întrebat dacă discută cu cei din PSD care au votat, acesta a răspuns: „Normal, am discutat, nu am discutat numai cu cei care au votat, am discutat cu mult mai mulți”.

În plus, Orban exclude total PSD-ul din viitorul Guvern.

„Noi suntem oameni serioși. PNL este într-un război total împotriva abuzurilor, aberațiilor, furtișagurilor și măsurilor nocive pe care le-a luat PSD pentru România la guvernare. Cum să discutăm noi cu PSD?”

În ceea ce privește propunerea de comisar Orban a declarat: „Nu suntem în situația de a formula o astfel de propunere, astăzi. Dacă vom fi puși în situația de a formula o astfel de propunere, evident că Partidul Național Liberal are resurse umane extrem de bogate și avem candidați foarte serioși care vor întrunii încrederea președintelui Comisiei Europene și a Parlamentului European”.

Acesta a mai precizat că: „La Cotroceni mergem să vorbim despre ceea ce se va întâmpla după căderea Guvernului Dăncilă”.

Orban a fost întrebat și dacă există varianta ca social-democrații care au votat pentru moțiunea de cenzură să se alăture Partidului Național Liberal.

„Deocamdată nu există o asemenea variantă”, a răspuns acesta.

Întrebat dacă va accepta să preia mandatul de premier desemnat de la președinte, Orban a răspuns:

„Sigur că varianta de anticipate, în cazul în care va exista un acord politic, și aici vreau să definesc ce înseamnă un acord politic de anticipate, trebuie un număr de formațiuni care au jumătate din Parlament, să decidă că pentru a convoca alegeri anticipate, vor vota împotriva celor două formule de Guvern care să permită ulterior, din punct de vedere constituțional, președintelui României, să dizolve Parlamentul și ulterior să convoace alegeri anticipate.

Acesta este sensul unui posibil pact pentru anticipate. Evident, aici poziția noastră este foarte clară, rămășițele Guvernului Dăncilă trebuie să plece cât mai repede de la Palatul Victoria și din sediile ministerelor, de fapt, sunt foarte multe ministere care nu mai au conducători, pentru că fac rău în continuare României și este nevoie de instalarea cât mai rapidă a unui Guvern.

Gândiți-vă că până la 15 noiembrie, Guvernul trebuie să prezinte Parlamentului, în conformitate cu legea, Proiectul de buget. Vom discuta aceste detalii.”

