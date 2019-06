Preşedintele PNL Timiş, Nicolae Robu, a declarat, duminică, că susţine scutirea de impozit pe venitul IT-ştilor, aceasta fiind o măsură prin care tinerii în domeniu pot rămâne în ţară, aducând României beneficii extrafinanciare.

„Părerea mea despre scutirea de impozit pe venit în IT este, fără ezitare, în sensul susţinerii ei, pentru că, privind lucrurile multicriterial, ea este categoric benefică, aducând României beneficii mult mai mari, unele indirecte, altele extrafinanciare decât neîncasările directe cu titlul de impozit pe venit, conexe fiscalizării activităţii de IT. Ca profesor universitar în IT, cunosc potenţialul României în domeniu şi vă asigur că este uriaş. Noi trebuie să-l valorificăm aici, la noi acasă, aducând în România angajatori, iar fără facilităţi nu reuşim asta la maxim, şi nu disipându-l pe diverse meridiane, mai ales că e format din tineri”, a afirmat, pentru Agerpres, Robu.

La rândul lui, avocatul Gabriel Biriș a scris pe Facebook: „Spun de peste un deceniu: scutirile sunt doar o alta otrava cu care politicieni iresponsabili ne divid natia! Divide et impera! Nu exista pranz gratis! Pentru scutirile unora dintre noi, restul plateste cu varf si indesat… Scutirile creeaza categorii diferite de cetateni. Nu asa se construieste o natie…”

Fostul preşedinte Traian Băsescu îi transmite o mesaj dur lui Ludovic Orban, după ce acesta a declarat că lui nu i se pare normal ca IT-iștii să fie scutiți de plata impozitului pe venit. Băsescu îi atrage atenţia că datorită importanţei acestei categorii de specialişti, veniturile lor n-au fost impozitate nici în perioada de criză economică.

„Eliminarea facilităților fiscale pentru IT-iști ar fi o imensă prostie cu efect economic net negativ,” a declarat și Cătălin Drulă, vicelider al USR.

Profesorul de economie Cristian Păun a scris pe Facebook un amplu material despre acest subiect din care reținem: „Orice exonerare de taxe și orice categorie scoasă din pălărie de politician ca fiind ”strategică” sau ”incipientă” este o încălcare a principiului ca fiecare să fie egal în fața legii (a taxării) și o derogare de la egalitatea de șansă.”

Senatorul PNL Florin Cîțu a declarat că ” In masurile pe care le-am prezentat ieri am spus clar ca REDUCEM povara fiscala pentru forta de munca in Romania. PENTRU TOTI si nu doar pentru o categorie.”

Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, sâmbătă, că nu i se pare normal ca cei care lucrează în IT să fie scutiți de plata impozitului pe venit.

Citește și: